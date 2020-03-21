Ааб: обеспечение средств индивидуальной защиты — задача сложная, но выполнимая

Договор о закупке дезинфицирующих средств подписан Министерством финансов и ждет подписи производителя. ”В начале следующей недели, вероятно, во вторник, будет начато производство и доставка дезинфицирующих средств. В результате этой закупки в течение двух недель будет произведено и доставлено на места около 200 тысяч литров дезинфицирующего средства для рук и поверхностей. Этого запаса местным самоуправлениям и госучреждениям хватит на месяц. Потребность в этих средствах в более долгой перспективе могут обеспечить эстонские производители, которые наладили также поставки необходимого сырья. Для производства необходимого для дезинфицирующих средств этанола в ближайшее время будет запущен Раквереский спиртовой завод”.

В части средств индивидуальной защиты необходимо найти поставщиков как на короткий, так и на более длительный срок. Министерство финансов составило список из нескольких предприятий, которые могут в течение одной-двух недель обеспечить маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. Посольство Эстонии в Китае работает над тем, чтобы получить необходимые средства именно из Китая, где задействованы большие производственные мощности. ”Нам необходимо быстрое решение. Как у полиции и пограничной охраны, так и у спасателей заканчиваются запасы. Не говоря уже о местных самоуправлениях и других учреждениях, которые контактируют с возможными инфицированными. Заверяю, что как я, так и чиновники Министерства финансов каждый день работаем над тем, чтобы быстро найти необходимые средства”, — сказал Ааб.

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