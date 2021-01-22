Ааб: если мы занесем над головой человека топор принуждения, то отобьем у него всю охоту учить эстонский

В специальной передаче Delfi Ааб подчеркнул, что открытие школ — это сознательный выбор. ”Очевидно, что наиболее эффективным средством в борьбе с коронавирусом является избегание контактов. Однако, если мы говорим об образовании, то здесь из-за ограничений накапливаются пробелы. В долгосрочной перспективе это может оказать крайне негативное влияние. Поэтому и научный совет всегда рекомендовал ограничивать школы минимально”, — пояснил министр.

Далее правительство будет следить за развитием ситуации и за тем, появятся ли в школах большие очаги. По словам Ааба, при необходимости можно будет закрывать школы по регионам, либо переводить на дистанционное обучение определенные классы.”Мы должны сделать все, чтобы контактное обучение продолжалось”, — говорит он. По его мнению, к настоящему времени действующие ограничения принесли результаты. ”Резкого всплеска не произошло, надо следить на ситуацией”, — сказал он.

Комментируя достигнутые в ходе коалиционных договоров договоренности об обучении на эстонском языке, Ааб сказал, что сторонам удалось условиться о более мягком подходе, который предусматривает, что сначала на эстонский язык перейдут детские сады. По его словам, центристы пытались убедить реформистов, что устанавливать конкретные сроки перехода образования на эстонский язык — нелогично и невозможно. ”Мы пришли к выводу, что если мы занесем над головой человека топор принуждения, то можем отбить у него всю охоту учить эстонский язык”, — сказал Ааб. Он отметил, что путь этот очень длинный и потребует много ресурсов. ”Мы договорились составить конкретный план действий. Мы согласились вложить больше, так мы сможем ускорить процесс”.

Что касается распределения министерских портфелей, то Ааб не спешит раскрывать, сохранит ли он свое кресло. ”Скорее всего, сегодня партии начнут обсуждать возможные сферы ответственности. Планируются ли изменения внутри этих сфер, — сказал он. — Попробуют договориться, какие министерства возглавит тот или иной партнер по коалиции. И только тогда мы сможем приступить внутри партии к обсуждению, какой портфель кому достанется. Дело должно проясниться на выходных”.