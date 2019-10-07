А вы за легализацию марихуаны? Опрос RusDelfi

Рийгикогу рассмотрит обращение инициативной группы о легализации марихуаны. По пути полной или частичной легализации пошли несколько европейских стран, а также Уругвай, Канада. Хотите ли вы, чтобы Эстония к ним присоединилась?
В переданном Рийгикогу обращении почти 1100 подписей. В пояснительной записке говорится, что на подпольной продаже марихуаны криминальный мир имеет ежегодно 171,5 миллиноа евро.
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