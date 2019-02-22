А вы валидируете? Половина пользователей общественного транспорта рискуют нарваться на штраф и недовольство других пассажиров



”Скорее всего, все пользователи общественного транспорта желают, чтобы их обслуживали максимально хорошо и считались с их интересами. Если мы не в курсе действительных передвижения людей, то как мы можем планировать сеть линий?”, — вопрошает директор Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо.

По его словам, право на проезд валидируют в среднем 50% пассажиров. Менее распространено это среди школьников. Такие результаты получены при сравнении данных о валидации с данными установленных в транспортных средствах автоматических счетчиков пассажиров.

Обязательства по валидации нет у лиц старше 65 лет, дошкольников и людей с глубоким недугом. Жители Таллинна, имеющие право на бесплатный проезд, также должны активировать при входе проездную карту. В случае если человек не активирует право на бесплатный проезд, то может получить штраф.

Руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго также подчеркивает важность валидации права на бесплатный проезд. ”Несмотря на то, что проезд для пассажира бесплатен, может показаться, что нет разницы — валидировать поездку или нет. Но это не так. Самоуправления компенсируют поездки пользователей льготы исходя из количества пользователей — меньше поездок означает менее высокий доход”, — говорит он.

”Меньшая прибыль в свою очередь означает более редкий график. Так что корректное отображение права на проезд — в интересах самих клиентов”, — добавляет представитель Elron.