А вы работаете из дома? Выявлены лучшие лидеры удаленной работы в Эстонии

По словам Кайи Теемяги, члена жюри и отдела кадров Elisa, особого признания заслуживают кандидаты, которые в этом году выдвинули руководителя или даже нескольких поименно. ”Их было более половины. Это показывает, что удаленная работа все чаще воспринимается как часть управления, и это безусловно то, чем она является. В случае с Рейном Лаане, главой Эстонского фонда медицинского страхования, и Лаури Кинкари, главой Messente Communications, получившими титул лучших руководителей, было очень заметно, что они думали о том, как осуществлять мудрую, умную работу во всей компании и воодушевить сотрудников собственным примером”, — пояснил Теемяги.

Однако глава Эстонской ассоциации управления персоналом Кярт Киннас подчеркнул, что изобилие и разнообразие компаний, претендующих на этот знак, ясно показывает, что удаленный способ работы более естественен для предприятий. Среди компаний были представители государственного сектора, частные компании, а также неправительственные организации. ”Гибкие условия работы также достигли государственных позиций, на которых это было бы невозможно десять лет назад, хорошим примером здесь послужит Центр экстренной помощи”, — пояснил Киннас.

”В анкетах также отразилось, что компании намеренно продумывают работу вместе с сотрудниками. За последние годы ожидания работников в отношении рабочей среды сильно изменились. Деятельность, основанная на деятельности, учитывается при создании рабочей среды. Большое внимание уделяется сотрудничеству”, — добавляет Индрек Хяэль, член жюри и основатель Workland.

В 2019 году знак получили следующие прелприятия:

AgileWorks AS, All Media Digital Ltd, Bolt (ранее Taxify), Эстонская геологическая служба, Эстонский фонд медицинского страхования, Эстонская ассоциация инвалидов, Elektrilevi OÜ, Эстонское отделение Gjensidige, GoTravel AS, Центр экстренной помощи, Центр экологических инвестиций, Customer Support Ltd, Leego Hansson OÜ, Lincona Konsult AS, Messente Communications OÜ, Milrem LCM Ltd, MRPeasy OÜ, Совет по национальному наследию, Норвежско-Эстонская торговая палата, PCC Project AS, Proact Estonia AS, Profia Arvestuse OÜ, Recruitment Estonia OÜ (CVO Recruitment & Simplika), Управление государственной информационной системы, RL Accounting OÜ, Saue Production OÜ, Scoro Software OÜ, Severitas OÜ, SimplBooks OÜ, Академия общественной безопасности, Департамент социального страхования, SpeakSmart OÜ, Таллиннский медицинский колледж, Tammiste Personalibüroo OÜ, Отдел регистрации и регистрации земельного суда Тартуского округа, Нарвский колледж Тартуского университета, Эстонский филиал Transferwise Ltd, Vaimo OÜ, Вируский уездный суд

Лучшими лидерами, продвигающими удаленную работу, в 2019 году стали Рейн Лаане, глава Эстонского фонда медицинского страхования, и Лаури Кинкар, глава Messente Communications.

Жюри конкурса состояло из экспертов в своей области, которые оценивали самоанализ предприятий не только по организации удаленной работы и использованию технических решений, но и со стороны восприятия хорошо продуманной общей картины. В состав жюри вошли Аве Лаас, член правления Ассоциации умного труда, Кайя Теемяги, глава отдела кадров Elisa, Кярт Киннас, основатель Эстонской ассоциации управления персоналом, и Индрек Хяэль, основатель Workland.