А ваши преподаватели в списке? Названы имена номинантов на премии Учитель года

Aлар Кильп, Тартуский университет
Кайдо Киккас, Таллиннский технический университет
Тийя Рюутманн, Таллиннский технический университет
Номинанты в категории руководитель учебного заведения:
Эда-Май Таммисте, детский сад Аэгвийду, Харьюмаа
Маарья Мериган, Таллиннская 32-я средняя школа
Марго Соотла, Основная школа Вяатса, Ярвамаа (сегодня государственная гимназия Пайде)
Номинанты в категории классный руководитель года:
Инге Мяльзер, Основная школа Рыуге, Вырумаа
Кади Кая, Гимназия Сауэ, Харьюмаа
Трийн Хейнсалу, Основная школа Ристику, Таллинн
Номинанты в категории преподаватель профессионального учебного заведения:
Кристи Тийдо, Таллиннская школа обслуживания
Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа
Реэт Метс, Музыкальная школа им. Хейно Эллери
Номинанты в категории воспитатель детского сада:
Анника Тынурист, Школа Силлаотса, Тартумаа
Мерике Тийдрус, Кохилаская гимназия, Рапламаа
Сийри Йыгисуу, Школа Урвасте, Вырумаа
Номинанты в категории воспитатель детского сада:
Хейди Якобсон, Частный детский сад Каур, Ляанеэ-Вирумаа
Ирина Ефимова, Нарвский детский сад Пяйкене
Керсти Кууск, Таллиннский детский сад Эндла
Номинанты в категории учитель гимназии:
Геррит Канарбик, Гимназия Саку, Харьюмаа
Кристелле Каармаа, Йыхвиская гимназия, Ида-Вирумаа
Лаури Мялло, Тартуская гимназия Яана Поски
Номинанты в категории учитель-предметник в основной школе:
Юлия Смирнова, Кохтла-Ярвеская малеваская основная школа, Ида-Вирумаа
Кадри Коск, Tартуская школа Раатузе
Расмус Китс, Таллиннская 21-я школа
Номинанты в категории опорный специалист года:
Криста Лейсберг, Детский сад Накситраллид Эммасте / детский центр Хийумааского социального центра, Основная школа Эммасте
Лариса Цыганова, Нарвский детский сад Тареке
Райли Лао, Хаапсалуская школа Вийги, Ляэнемаа
Номинанты в категории друзья образования:
Estonia SPA Hotels AS, Пярну
Ханнес Марипуу, Таллинский зоопарк
Вирве Ыунапуу, Музей Хагери, Рапламаа
Номинанты в категории дело года в области образования:
Школа, призывающая двигаться: от пилотной школы к школе-наставнику, Гимназия Антсла, Вырумаа
Инновационный проект учащихся школы лесоводства Лууа ”Flying Forest”, Йыгевамаа
Региональный методический центр эстонского языка как второго, детский сад Келлуке, Тарту
Победители определятся 5 октября, на проходящем уже в седьмой раз гала-вечере Учитель года "Эстония учится и благодарит", который пройдет 5 октября в Йыхвиском концертном доме. Правительство присуждает победителям в 9 категориях государственные премии в размере 10 000 евро, а также одну премию за дело жизни в размере 65 000 евро. Мероприятие организует министерство образования и науки совместно с Эстонским союзом работников сферы образования.
Этапы конкурса
В марте министерством образования и науки был объявлен конкурс для определения лучших работников образования.
В мае к работа приступили региональные комиссии и комиссия по высшему образованию, в задачи которых входило выбрать финалистов, то есть кандидатуры, которые передали государственной комиссии.
В августе собралась государственная комиссия по назначению государственных премий, которая определили номинантов финального круга.
Кандидаты, представленные в категории "премия за дело жизни" автоматически попадают на рассмотрение к государственной комиссии. Лауреата выбирают из числа всех поданных кандидатур.
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