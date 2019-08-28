А ваши преподаватели в списке? Названы имена номинантов на премии Учитель года

Aлар Кильп, Тартуский университет

Кайдо Киккас, Таллиннский технический университет

Тийя Рюутманн, Таллиннский технический университет

Номинанты в категории руководитель учебного заведения:

Эда-Май Таммисте, детский сад Аэгвийду, Харьюмаа

Маарья Мериган, Таллиннская 32-я средняя школа

Марго Соотла, Основная школа Вяатса, Ярвамаа (сегодня государственная гимназия Пайде)

Номинанты в категории классный руководитель года:

Инге Мяльзер, Основная школа Рыуге, Вырумаа

Кади Кая, Гимназия Сауэ, Харьюмаа

Трийн Хейнсалу, Основная школа Ристику, Таллинн

Номинанты в категории преподаватель профессионального учебного заведения:

Кристи Тийдо, Таллиннская школа обслуживания

Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа

Реэт Метс, Музыкальная школа им. Хейно Эллери

Номинанты в категории воспитатель детского сада:

Анника Тынурист, Школа Силлаотса, Тартумаа

Мерике Тийдрус, Кохилаская гимназия, Рапламаа

Сийри Йыгисуу, Школа Урвасте, Вырумаа

Номинанты в категории воспитатель детского сада:

Хейди Якобсон, Частный детский сад Каур, Ляанеэ-Вирумаа

Ирина Ефимова, Нарвский детский сад Пяйкене

Керсти Кууск, Таллиннский детский сад Эндла

Номинанты в категории учитель гимназии:

Геррит Канарбик, Гимназия Саку, Харьюмаа

Кристелле Каармаа, Йыхвиская гимназия, Ида-Вирумаа

Лаури Мялло, Тартуская гимназия Яана Поски

Номинанты в категории учитель-предметник в основной школе:

Юлия Смирнова, Кохтла-Ярвеская малеваская основная школа, Ида-Вирумаа

Кадри Коск, Tартуская школа Раатузе

Расмус Китс, Таллиннская 21-я школа

Номинанты в категории опорный специалист года:

Криста Лейсберг, Детский сад Накситраллид Эммасте / детский центр Хийумааского социального центра, Основная школа Эммасте

Лариса Цыганова, Нарвский детский сад Тареке

Райли Лао, Хаапсалуская школа Вийги, Ляэнемаа

Номинанты в категории друзья образования:

Estonia SPA Hotels AS, Пярну

Ханнес Марипуу, Таллинский зоопарк

Вирве Ыунапуу, Музей Хагери, Рапламаа

Номинанты в категории дело года в области образования:

Школа, призывающая двигаться: от пилотной школы к школе-наставнику, Гимназия Антсла, Вырумаа

Инновационный проект учащихся школы лесоводства Лууа ”Flying Forest”, Йыгевамаа

Региональный методический центр эстонского языка как второго, детский сад Келлуке, Тарту

Победители определятся 5 октября, на проходящем уже в седьмой раз гала-вечере Учитель года "Эстония учится и благодарит", который пройдет 5 октября в Йыхвиском концертном доме. Правительство присуждает победителям в 9 категориях государственные премии в размере 10 000 евро, а также одну премию за дело жизни в размере 65 000 евро. Мероприятие организует министерство образования и науки совместно с Эстонским союзом работников сферы образования.

Этапы конкурса



В марте министерством образования и науки был объявлен конкурс для определения лучших работников образования.

В мае к работа приступили региональные комиссии и комиссия по высшему образованию, в задачи которых входило выбрать финалистов, то есть кандидатуры, которые передали государственной комиссии.

В августе собралась государственная комиссия по назначению государственных премий, которая определили номинантов финального круга.

Кандидаты, представленные в категории "премия за дело жизни" автоматически попадают на рассмотрение к государственной комиссии. Лауреата выбирают из числа всех поданных кандидатур.