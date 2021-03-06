A. Le Coq сделает производство более экологически чистым и построит новую биогазовую станцию с системой очистки сточных вод

Вчера был заложен краеугольный камень новой биогазовой станции A. Le Coq с системой очистки сточных вод. На участке будет построена новая отдельная система канализации, то есть, промывочная вода, хозяйственно-бытовая вода и ливневая вода будут направляться в отдельные трубопроводы. Общая стоимость инвестиций составляет 3,5 миллиона евро, в том числе 1,1 миллиона за счет грантов Европейского Союза. Это одна из самых уникальных биогазовых станций в Эстонии, позволяющая производить биогаз из сточных вод и снижать загрязнение воды, направляемой в городскую канализацию, до 80%.
По словам директора A. Le Coq Тармо Ноопа, это одна из самых важных инвестиций предприятия, цель которой — уменьшение воздействия производства на окружающую среду. Построенная биогазовая установка покроет 10-15% потребностей завода в тепловой энергии, что снизит потребление природного газа и выбросы углекислого газа. ”Образно говоря, скоро на нашем заводе наладится безотходное производство. Строящаяся биогазовая установка будет отделять твердые органические вещества, образующиеся при производстве, от сточных вод и преобразовывать их в биогаз, который покроет 10-15% потребностей всей станции в тепловой энергии”, — пояснил Нооп. Помимо производства биогаза, завод будет значительно очищать свои сточные воды. ”Благодаря станции мы направим в городскую канализацию на 80% более чистую воду, которую будет легче очищать и заново использовать в системе водоснабжения Тарту”, — отметил Нооп еще одно преимущество.
Представитель строительной компании Schött, Кристина Йорг, которая участвовать в закладке краеугольного камня, высоко оценила прогрессивный образ мышления A. Le Coq. Самый простой способ — дать фабричной сточной воде полностью уйти в канализацию и не думать о том, что с ней будет дальше. Однако A. Le Coq не ограничивается лишь производством продукта, но идет еще на несколько шагов вперед — решает как повысить ценность сточной воды, образующейся при производстве, чтобы она стала приносить реальную пользу фабрике и окружающей среде. ”Многие могут изготовить хорошее пиво и
вкусные напитки. Однако немногие выходят за рамки производственного цикла и задумываются о том, как их деятельность влияет на окружающую среду”, — сказал Йорг.
Завершение строительства биогазовой станции с очисткой сточных вод является частью экологического обещания A. Le Coq сделать окружающую среду лучше и чище. Одна из важнейших целей компании — уменьшить углеродный след своего производства, в ее достижении поможет биогазовая станция. Переход компании на 100% зеленую электроэнергию, строительство солнечного парка в логистическом центре и внедренная в производстве система управления энергопотреблением Energy Track также значительно сократят выбросы CO2. С конца прошлого года вся тепловая энергия собирается на выходе из дымовых труб котельной, и возвращается в систему отопления производственных зданий. В результате этого углеродный след A. Le Coq сокращается почти на 8000 тонн в год.
Строительство биогазовой станции будет завершено к осени 2021 года, и она будет полностью введена в эксплуатацию к концу года. Новая система очистки сточных вод сделает производство завода еще более ресурсоэффективным и экологически чистым, чем раньше. Цель проекта состоит в том, чтобы заменить годовой объем в 184 930 кубометров используемого на заводе природного газа на биогаз местного производства и на 80% очистить от производственных отходов сточные воды, уходящие в городскую канализацию Тарту. Проект был осуществлен в софинансировании с Европейским фондом регионального развития и в координации с Центром экологических инвестиций (EIC). Планируемая общая стоимость проекта составит 2 743 712 евро, из которых ЕС профинансирует 1 135 264,50 евро. Вместе со строительством отдельной канализации общая стоимость проекта составляет 3,5 миллиона евро.
В этом и прошлом году A. Le Coq инвестировал более 5 миллионов евро в первый этап своей экологической программы, в том числе 1,22 миллиона евро из средств Европейского Союза. Основное внимание уделяется сокращению выбросов CO2, ограничению использования невозобновляемых ресурсов, внесению вклада в чистоту окружающей среды, увеличению объема вторичной переработки материалов и принятию еще большей ответственности за здоровье и благополучие человека. Компания вступила в новую эру и подчеркивает важность решения экологических проблем и влияния, которое оказывают на них компании в целом. Меры, стартовавшие в прошлом году, являются обещанием будущим поколениям жить в лучшем месте. В доказательство этого на заводской башне A. Le Coq развевается зеленый флаг.
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