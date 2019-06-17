17.06.2019, 12:41

А кого бы вы хотели видеть на посту премьер-министра? Опрос RusDelfi

 (53)
rus.delfi.ee
EST 13
А кого бы вы хотели видеть на посту премьер-министра? Опрос RusDelfi
Foto: Delfi kollaaž

Компания Turu-uuringute AS считает, что примерно равное число жителей Эстонии хотят видеть Юри Ратаса и Каю Каллас на посту премьер-министра.

Но мы уверены, что большинство наших читателей в опросе не участвовало. Смело высказывайте свое мнение! Для того, чтобы проголосовать у нас вам не нужно идти на избирательный участок!

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