А кого бы вы хотели видеть на посту премьер-министра? Опрос RusDelfi

Компания Turu-uuringute AS считает, что примерно равное число жителей Эстонии хотят видеть Юри Ратаса и Каю Каллас на посту премьер-министра.
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