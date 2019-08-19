А где презумпция невиновности? Бывший вице-мэр подал на прокуратуру в суд

Прокурор по особым делам Лыунаской прокуратуры Маргус Гросс сказал на одной из пресс-конференций в октябре 2017 года, что "Тарту - один из крупнейших и влиятельных самоуправлений и, я считаю, крайне печально, что два связанных с управлением Тарту вице-мэра, были, образно говоря, куплены".

Как тогда заявлял Гросс, у прокуратуры для таких высказываний были "весомые доказательства". Однако теперь, два года спустя, Гросс прекратил уголовное дело в части взятки "из-за отсутствия оснований".

По словам присяжного адвоката Оливера Няса, представляющего интересы Симеларски, прокуратура должна на этапе расследования быть аккуратна в словах и не делать из людей преступников до решения суда. "Прокуратура должна придерживаться презумпции невиновности, чего в данном случае в отношении Валво Семиларски не было сделано".

В соответствии с законодательством, Семиларски просит, чтобы справедливую сумму моральной компенсации по данному делу назначил бы суд.

Напомним, что прокуратора признала Семиларски подозреваемым в приеме взятки в октябре 2017 года, когда он вместе с другим вице-мэром, Артемом Суворовым, был задержан. К сегодняшнему дню Суворов в суде первой инстанции оправдан.