А фото ваших родных мест там есть? Картографическое приложение содержит миллионы свежих снимков, сделанных в Эстонии

По словам Марека Труу, руководителя отдела развития и исследований крупнейшего в Эстонии бюро экспертизы дорожного строительства, государственного предприятия Teede Tehnokeskus (Техноцентр дорог), имеющее шведские корни приложение Mapillary — это, по сути, Google Streetview для всех, куда каждый может загрузить свои собственные фото улиц.

”Чтобы следить за состоянием дорог и дорожной разметки, Teede Tehnokeskus проезжает десятки тысяч километров в год. Для последующего анализа мы наносим на карту пройденные маршруты и загружаем их в среду Mapillary, где как заказчики дорожных работ, так и подрядчики могут в дополнение к другим данным измерений также визуально ознакомиться с ситуацией. Во многих местах уже есть несколько слоев изображений, и эта база данных постоянно пополняется”, — сказал Труу.

”В Эстонии Mapillary еще малоизвестно, но, на самом деле, это действительно классное приложение. Вы можете посмотреть, есть ли там фото Ваших родных мест. Вы также можете сами увековечить какие-то моменты жизни Эстонии, которые интересно будет вспомнить годы спустя. Как и Google, Mapillary автоматически размывает номера машин и лица людей”, — сказал Труу.

По словам эксперта из Teede Tehnokeskus, в сотрудничестве государственного предприятия с картографической фирмой много технических аспектов, оно включает также новые сделанные в Эстонии разработки. ”Например, мы разработали на базе Mapillary решение для автоматического обнаружения и сравнения дорожных знаков, чтобы проверять соответствие знаков данным регистра, а также, например, проследить, чтобы где-то не пропали какие-то знаки”, — сказал Труу.