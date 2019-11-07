"А что, других проблем в городе нет?" Читатели RusDelfi критикуют борьбу с алкоголем, вспоминают Горбачева и придумывают, где теперь будут выпивать

Критикуют

Когда же рабочий человек выпить нормально сможет…

Хватит терпеть этот центристский беспредел! Дайте возможность хоть в пятницу погулять-то. Нет, с трезвенниками нам не по пути, на следующих выборах буду голосовать за Трампа!

А что, других проблем в городе нет? Когда политики делом займутся? В жилых районах дороги разваливаются, ходить невозможно. Занимаются просто никчемной ерундой.

В казино нет проблем с пьяными клиентами? Теперь будут. Все, кто не допил в баре — добро пожаловать в казино.

В казино с такими не церемонятся, поэтому и проблем нет, уверяю вас, и не будет.

Кто-то упоминал свободу и независимость, а на деле суются в личную жизнь. Дурные мысли всегда поселяются в пустой голове. Видимо, не знают во сколько обошлась СССР горбачевская борьба с алкоголем. Сами не учатся на ошибках.

Это удар не только по свободе, но и по экономике.

Предлагают

Делов-то куча, с собой принесу, будет дешевле!

Нужно наоборот расширить продажу и сделать алкогольные магазины круглосуточными.

Будут начинать раньше пить, чтобы успеть до 2:00.

Все будут шуметь по квартирам!

Вам до 3-х ночи мало? Все равно большинство заведений ночью в центре закрыты. А в спальных районах их вообще нет. Кому мало — в казино зайдут.

Сравнивают

Миша (Михаил Кылварт) повторяет за (Евгением) Осиновским! Тот копейку на акцизе поднял, а этот Горбачева включил!

Борьба с употреблением алкоголя никогда ни к чему хорошему не приводила.

А про самогон в Горуправе забыли? Наверное, зря.