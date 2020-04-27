27.04.2020, 17:49

98-летний ветеран в интервью RusDelfi: редко бываю на свежем воздухе. Сил не хватает

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Tallinna vabastamise aastapäev 22.09.2017
Tallinna vabastamise aastapäev 22.09.2017Foto: Andres Putting

RusDelfi связался с 98-летним ветераном Второй мировой войны Петром Трифоновым.

Петр Сергеевич родом из Курской области. В Таллинн попал после войны. По образованию бухгалтер, работал в снабжении и торговле на необычной для нынешнего времени должности — плановиком.

В силу возраста выходит на улицу редко, но старается бывать на свежем воздухе. ”Очень часто не получается — сил не хватает. А так хожу в магазин, гуляю по парку и возле дома”, — говорит 98-летний пенсионер.

На вопрос, чего ему не хватает, ответил просто: ”У меня все есть, я нетребовательный”. Петр Сергеевич живет с дочкой, а вот с друзьями, по собственному признанию, видится нечасто.

Напоминаем, что чрезвычайное положение в Эстонии продлено до 17 мая. Пожалуйста, воздержитесь от любых массовых мероприятий. Поддержать старшее поколение можно через различные благотворительные фонды. Например, отправив деньги Таллиннскому обществу ветеранов Второй мировой войны.

Номер счета: EE192200221026787908 , Swedbank

Получатель: II-MSOTÜ

Пояснение: annetus/pozhertvovanije.

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