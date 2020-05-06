06.05.2020, 08:02

96-летняя врач-ветеран: после войны мы боролись с корью и кишечной палочкой, коронавируса в наше время не было

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Виталий Бесчастный
редактор
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Эля Рафаиловна Генделевич
Эля Рафаиловна ГенделевичФото: Еврейская Община Эстонии

Эля Рафаиловна Генделевич (96) — ветеран Второй мировой войны. День капитуляции немецких войск в 1945 году она встретила в Берлине. Всю жизнь Эля Рафаиловна работала врачом, а потому как никто другой знает, как вести себя во время пандемии.

”Жаль, что мне трудно двигаться — но я до последнего была активна”, — говорит 96-летний ветеран в интервью RusDelfi.

Когда-то 19-летнюю студентку мединститута Элю эвакуировали вместе с сокурсниками из блокадного Ленинграда. Институт переводили в Пятигорск, но к нему к тому моменту уже подступили немецкие войска - пришлось отступать до Дагестана. Затем был фронт, военный госпиталь, спасенные жизни и май 1945-го в Берлине.

В Таллинн Эля Рафаиловна перебралась в 1950-м по распределению после окончания учебы и 42 года работала врачом-эпидемиологом. Поэтому даже сейчас о близкой ей теме пандемии рассуждает охотно:

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”Коронавирус пришел неожиданно. Сначала была вспышка в конце декабря в Китае, до Эстонии инфекция добралась в марте. Сейчас ситуация нормализуется, заболеваемость идет на снижение. Самое главное, чтобы люди понимали суть предотвращения распространения коронавируса. Надо сидеть дома, чтобы не заражать других. Чем лучше мы выполним эту работу, тем больше шансов прекратить распространение. Ученые уже разрабатывают вакцину, все будет хорошо”, — верно и с подробностями рассказывает Генделевич.

По ее словам, в её время подобного не было. ”Дизентерия, кишечная палочка, корь — мы с этим боролись. Было много детских заболеваний в Эстонии, благодаря вакцинации в 1960-х годах, заболеваемость снизилась”, — уточняет она.

Элю Рафаиловну поддерживает Еврейская община, приносит продукты, помогает по дому. У нее уже слабое зрение, но новости слушает постоянно, в частности, передачи на ”Радио 4”. Она уже две недели не выходит из дома. Во-первых, тяжело ходить, нужна помощь при прогулках. Во-вторых, старается часто не выходить из дома, так как в стране введено чрезвычайное положение, а в мире свыше 3 миллионов человек заразились вирусом.

Напоминаем, что чрезвычайное положение в Эстонии продлено до 17 мая. Пожалуйста, воздержитесь от любых массовых мероприятий. Поддержать старшее поколение можно через различные благотворительные фонды. Например, отправив деньги Таллиннскому обществу ветеранов Второй мировой войны.

Номер счета: EE192200221026787908 , Swedbank

Получатель: II-MSOTÜ

Пояснение: annetus/pozhertvovanije.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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