9 причин, почему русскоязычные жители Таллинна любят Эдгара Сависаара

31 мая легендарный политик, основатель Центристской партии Эдгар Сависаар отмечает 70 летие. Газета Eesti Päevaleht написала большую историю из 70 пунктов — почему Сависаар знаковая фигура для Эстонии. RusDelfi выбрал оттуда 9 причин, почему "Железный Эдгар" пользовался и продолжает пользоваться огромной популярностью среди русскоязычных жителей Эстонской Республики.
Бесплатный транспорт
1 января 2013 года будучи мэром столицы Сависаар сделал общественный транспорт бесплатным для жителей Таллинна. До сих пор члены Центристской партии гордятся этим решением и напоминают на каждых муниципальных выборах: "именно благодаря нам теперь достаточно провалидировать зеленую карту, и можно наслаждаться ездой по автобусной полосе".
Храм иконы Божией Матери ”Скоропослушница” в Ласнамяэ
Самая популярная церковь самого большого района Таллинна — православная. Ее открыли тоже в 2013 году — стали ли причиной тому выборы семилетней давности или нет, неизвестно, — но рейтинги Эдгара выросли выше уровня купола храма. Именно он проводил переговоры с Россией и с явным желанием присутствовал на открытии.
Во времена Сависаар Таллинн начал строить социальные дома, чтобы помочь нуждающимся жителям города. Получился даже целый квартал из муниципальных и социальных домов на Раадику, опять же, в Ласнамяэ.
Своя полиция
В 2003 году на улицы города вышли дополнительные стражи порядка — муниципальные полицейские. В определенный момент они следили — пробили граждане талончик в трамвае или нет, есть ли поводок у собаки и разгоняли выпиваюших в общественных местах. Теперь их полномочия хотят расширить, так как они не имеет право даже дотронуться до правонарушителя.
Lipo
Городской магазин Lipo в 2014 году построили для тех, кто не может позволить себе продукты из других продуктовых. Было потрачено немало средств, а дохода муниципальные магазины не приносили. В 2020 Михаил Кылварт его закрыл, но некоторым жителей Ласнамяэ (да, он был именно там) — он нравился.
Тондираба
Строительство ледового холла Тондираба в 2014 году — памятник работы с избирателем Сависаара. Главное место для мероприятий в Ласнамяэ (неожиданно!).
Новости Таллинна и газета "Столица"
Будучи в оппозиции, Сависаар ревностно следил за частотой попадания своих высказываний в коммерческие СМИ. И был этой частотой недоволен. Поэтому он создал уйму районных газет, муниципальную газету "Столица", Таллиннское телевидение и был "хорошим другом" ПБК.
"Политический отец"
Отчасти благодаря Сависаару мы узнали такие фамилии, как: Яна Тоом, Раймонд Кальюлайд, Михаил Кылварт, Денис Бородич, Мария Юферева-Скуратовски, Ольга Иванова и многие другие. Можно не любить Сависаара, но он воспитал огромное количество нынешних первых лиц политической системы Эстонии.
Эдгар Сависаар — свой
В 2013 году на местных выборах Сависаар в Таллинне набрал 39 979 голосов — это абсолютный рекорд. Хоть он сейчас и не участвует в большой политике (у него есть мандант независимого депатата Таллиннского Горсобрания), его до сих пор помнят, кто-то любит, кто-то считает предателем, но совершенно точно, нет тех, кто относится к нему равнодушно.
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