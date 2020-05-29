9 причин, почему русскоязычные жители Таллинна любят Эдгара Сависаара

Бесплатный транспорт

1 января 2013 года будучи мэром столицы Сависаар сделал общественный транспорт бесплатным для жителей Таллинна. До сих пор члены Центристской партии гордятся этим решением и напоминают на каждых муниципальных выборах: "именно благодаря нам теперь достаточно провалидировать зеленую карту, и можно наслаждаться ездой по автобусной полосе".

Храм иконы Божией Матери ”Скоропослушница” в Ласнамяэ

Самая популярная церковь самого большого района Таллинна — православная. Ее открыли тоже в 2013 году — стали ли причиной тому выборы семилетней давности или нет, неизвестно, — но рейтинги Эдгара выросли выше уровня купола храма. Именно он проводил переговоры с Россией и с явным желанием присутствовал на открытии.

Lasnamäe kiriku avamine Foto: Eero Vabamägi

Социальные дома

Во времена Сависаар Таллинн начал строить социальные дома, чтобы помочь нуждающимся жителям города. Получился даже целый квартал из муниципальных и социальных домов на Раадику, опять же, в Ласнамяэ.

Своя полиция

В 2003 году на улицы города вышли дополнительные стражи порядка — муниципальные полицейские. В определенный момент они следили — пробили граждане талончик в трамвае или нет, есть ли поводок у собаки и разгоняли выпиваюших в общественных местах. Теперь их полномочия хотят расширить, так как они не имеет право даже дотронуться до правонарушителя.

Lipo

Городской магазин Lipo в 2014 году построили для тех, кто не может позволить себе продукты из других продуктовых. Было потрачено немало средств, а дохода муниципальные магазины не приносили. В 2020 Михаил Кылварт его закрыл, но некоторым жителей Ласнамяэ (да, он был именно там) — он нравился.

Foto: Madis Veltman

Тондираба

Строительство ледового холла Тондираба в 2014 году — памятник работы с избирателем Сависаара. Главное место для мероприятий в Ласнамяэ (неожиданно!).

Новости Таллинна и газета "Столица"

Будучи в оппозиции, Сависаар ревностно следил за частотой попадания своих высказываний в коммерческие СМИ. И был этой частотой недоволен. Поэтому он создал уйму районных газет, муниципальную газету "Столица", Таллиннское телевидение и был "хорошим другом" ПБК.