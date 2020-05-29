29.05.2020, 14:30

9 причин, почему русскоязычные жители Таллинна любят Эдгара Сависаара

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к юбилею легенды
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Edgar Savisaar.Jõulurahu.Raekoja plats
Edgar Savisaar.Jõulurahu.Raekoja platsFoto: Vallo Kruuser

31 мая легендарный политик, основатель Центристской партии Эдгар Сависаар отмечает 70 летие. Газета Eesti Päevaleht написала большую историю из 70 пунктов — почему Сависаар знаковая фигура для Эстонии. RusDelfi выбрал оттуда 9 причин, почему "Железный Эдгар" пользовался и продолжает пользоваться огромной популярностью среди русскоязычных жителей Эстонской Республики.

Бесплатный транспорт

1 января 2013 года будучи мэром столицы Сависаар сделал общественный транспорт бесплатным для жителей Таллинна. До сих пор члены Центристской партии гордятся этим решением и напоминают на каждых муниципальных выборах: "именно благодаря нам теперь достаточно провалидировать зеленую карту, и можно наслаждаться ездой по автобусной полосе".

Храм иконы Божией Матери ”Скоропослушница” в Ласнамяэ

Самая популярная церковь самого большого района Таллинна — православная. Ее открыли тоже в 2013 году — стали ли причиной тому выборы семилетней давности или нет, неизвестно, — но рейтинги Эдгара выросли выше уровня купола храма. Именно он проводил переговоры с Россией и с явным желанием присутствовал на открытии.

Lasnamäe kiriku avamine Foto: Eero Vabamägi

Социальные дома

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Во времена Сависаар Таллинн начал строить социальные дома, чтобы помочь нуждающимся жителям города. Получился даже целый квартал из муниципальных и социальных домов на Раадику, опять же, в Ласнамяэ.

Своя полиция

В 2003 году на улицы города вышли дополнительные стражи порядка — муниципальные полицейские. В определенный момент они следили — пробили граждане талончик в трамвае или нет, есть ли поводок у собаки и разгоняли выпиваюших в общественных местах. Теперь их полномочия хотят расширить, так как они не имеет право даже дотронуться до правонарушителя.

Lipo

Городской магазин Lipo в 2014 году построили для тех, кто не может позволить себе продукты из других продуктовых. Было потрачено немало средств, а дохода муниципальные магазины не приносили. В 2020 Михаил Кылварт его закрыл, но некоторым жителей Ласнамяэ (да, он был именно там) — он нравился.

Foto: Madis Veltman

Тондираба

Строительство ледового холла Тондираба в 2014 году — памятник работы с избирателем Сависаара. Главное место для мероприятий в Ласнамяэ (неожиданно!).

Новости Таллинна и газета "Столица"

Будучи в оппозиции, Сависаар ревностно следил за частотой попадания своих высказываний в коммерческие СМИ. И был этой частотой недоволен. Поэтому он создал уйму районных газет, муниципальную газету "Столица", Таллиннское телевидение и был "хорошим другом" ПБК.

"Политический отец"

Отчасти благодаря Сависаару мы узнали такие фамилии, как: Яна Тоом, Раймонд Кальюлайд, Михаил Кылварт, Денис Бородич, Мария Юферева-Скуратовски, Ольга Иванова и многие другие. Можно не любить Сависаара, но он воспитал огромное количество нынешних первых лиц политической системы Эстонии.

Väga vanad pildid, vanem ajalugu, sõjaaeg Foto: EE arhiiv

Эдгар Сависаар — свой

В 2013 году на местных выборах Сависаар в Таллинне набрал 39 979 голосов — это абсолютный рекорд. Хоть он сейчас и не участвует в большой политике (у него есть мандант независимого депатата Таллиннского Горсобрания), его до сих пор помнят, кто-то любит, кто-то считает предателем, но совершенно точно, нет тех, кто относится к нему равнодушно.

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