8 часов на границе без еды и воды! Очевидцы рассказали, как добирались домой в новогодние праздники

Таллиннский экскурсовод Ульяна Вазар ехала в Эстонию из Санкт-Петербурга 2 января. “Мы, конечно, понимали, что очередь будет, но даже представить не могли, что такая! Комментарии в Яндекс-картах сообщали, что очередь растянулась на 3,5 километра, а скорость движения составляла 800 метров в час!” Людям приходилось стоять в чистом поле, без еды и воды. А кому-то еще и досталось от пограничников: видимо, устав от напряженной работы, некоторые давали волю эмоциям. “В итоге,- продолжает Ульяна,- мы провели там 8 часов и только ближе к границе, в маленьком киоске, нам удалось купить воды и булочку.



личный архив Ульяны Вазар



Феликс, житель Таллинна и водитель Ауди, тоже отправился праздновать Новый год в северную столицу России. “Мы забронировали время на границе практически за месяц. Надеялись, что уложимся за час. Однако, подъехав, заподозрили, что не все так просто. Шутили, что надо было брать с собой пирожки, или поставить киоск на границе и это было оправданно! Несмотря на бронь,, мы больше 3 часов ждали своей очереди. Причем, автобусы вряд ли проезжали быстрее: рядом с нами стоял такой один, и он двигался вместе с нами”.



личный архив Ульяны Вазар



Дмитрий, житель Таллинна: “Когда мы провели несколько часов по дороге в Россию и увидели, какие очереди были на возвращение в Эстонию, то решили, что надо ехать позже! В итоге, собрались ехать рано утром в понедельник. И правильно сделали! В 8 утра были на границе, и через 15 минут уже в Нарве! Хотя, на всякий случай, набрали с собой еды, насмотревшись на фотографии в соцсетях. Да и пограничники на обеих сторонах были бодрые и довольные. И даже умудрялись шутить. Видимо, выдохнули”.