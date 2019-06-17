"750 евро — вы с ума сошли?": Работа, где нужно: владеть русским и эстонским, верстать баннеры, общаться с клиентами, обслуживать сайт

На портале Кассы по безработице есть объявление о работе в ювелирном интернете-магазине. Должность — администратор интернет сайта.
Обязанности:
- администрирование интернет-магазина
- общение с клиентами по телефону
- отправление товара клиентам
- обслуживание клиентов
- редактура страниц в Instagram и Facebook
- создание баннеров и рекламы
- фотографирование товара и публикация фото на сайт
Сфера деятельности довольно обширная. Нужно иметь навыки дизайнера, фотографа, продавца, ИТ-специалиста, уметь общаться с разными людьми.
Требуемый уровень владения языками: максимальный — категория C1. Свободно говорить по-русски и по-эстонски.
Нужно еще владеть компьютером на профессиональном уровне. Необходимо разбираться в статистике Google и Yandex, Google ADWords.
И самое главное — зарплата: 843 евро брутто, 750.12 на руки.
К слову, читатель заметил объявление неделю назад. Тогда зарплата была 750 евро брутто. Видимо, никого не нашли. Вакансия была опубликована 4 июня.
Единственный положительный момент — можно работать из дома.
RusDelfi не удалось связаться с работодателем.
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