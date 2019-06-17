17.06.2019, 17:02

"750 евро — вы с ума сошли?": Работа, где нужно: владеть русским и эстонским, верстать баннеры, общаться с клиентами, обслуживать сайт

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Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
EST
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Priit Simson

В редакцию портала RusDelfi обратился читатель с вопросом: не много ли хочет работодатель, который готов платить лишь 750 евро нетто.

На портале Кассы по безработице есть объявление о работе в ювелирном интернете-магазине. Должность — администратор интернет сайта.

Обязанности:

  • администрирование интернет-магазина
  • общение с клиентами по телефону
  • отправление товара клиентам
  • обслуживание клиентов
  • редактура страниц в Instagram и Facebook
  • создание баннеров и рекламы
  • фотографирование товара и публикация фото на сайт


Сфера деятельности довольно обширная. Нужно иметь навыки дизайнера, фотографа, продавца, ИТ-специалиста, уметь общаться с разными людьми.

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Требуемый уровень владения языками: максимальный — категория C1. Свободно говорить по-русски и по-эстонски.

Нужно еще владеть компьютером на профессиональном уровне. Необходимо разбираться в статистике Google и Yandex, Google ADWords.

И самое главное — зарплата: 843 евро брутто, 750.12 на руки.

К слову, читатель заметил объявление неделю назад. Тогда зарплата была 750 евро брутто. Видимо, никого не нашли. Вакансия была опубликована 4 июня.

Единственный положительный момент — можно работать из дома.

RusDelfi не удалось связаться с работодателем.

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