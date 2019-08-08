08.08.2019, 21:28

75 лет Моонзундской операции: исторические клубы приглашают на Сааремаа посмотреть реконструкцию боя


rus.delfi.ee
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75 лет Моонзундской операции: исторические клубы приглашают на Сааремаа посмотреть реконструкцию боя
Frontline

10 августа 2019 года на острове Сааремаа «Saaremaa Sõjavara Selts» и военно-исторический клуб «Front Line» проводят восьмые Дни военной истории, приуроченные к 75-й годовщине боев за острова Моонзундского архипелага.

Мероприятие пройдет на месте боев за деревню Пёйде (Pöide), где наступающие подразделения 249-й Эстонской стрелковой дивизии столкнулись с немецкой колонной.

Реконструкция боя состоится 10 августа в 17.00 в деревне Тумала на острове Сааремаа.
В мероприятии, которое будет для зрителей бесплатным, принимают участие военно-исторические клубы из Эстонии, Латвии, Литвы, России, Белоруссии, Польши, Украины и Израиля.

У зрителей будет также возможность пообщаться с военными историками из разных стран, познакомиться с униформой и вооружением противоборствующих сторон.

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