75 лет Моонзундской операции: исторические клубы приглашают на Сааремаа посмотреть реконструкцию боя
10 августа 2019 года на острове Сааремаа «Saaremaa Sõjavara Selts» и военно-исторический клуб «Front Line» проводят восьмые Дни военной истории, приуроченные к 75-й годовщине боев за острова Моонзундского архипелага.
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