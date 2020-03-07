70-летний мужчина боролся в больнице за жизнь, но проиграл. Теперь его близкие борются за компенсацию

Вечером 15 июля мужчину снова перевели в хирургическое отделение Раквереской больницы, и утром он уже лежал в общей палате. Боли тем временем усиливались, а из Таллинна пришли результаты анализов: у мужчины — метициллинрезистентный золотистый стафилококк. На следующий день он умер.
Сейчас семья А. К. хочет получить от больницы компенсацию в размере 30 000 евро. Больница платить оказывается.
По словам представляющего интересы семьи присяжного адвоката Бритты Ольтер, привлеченный ею эксперт выявил в действиях Раквереской больницы как минимум три ошибки: врачебная некомпетентность, нарушение обязательства по документированию и проблема коммуникации между персоналом больницы и близкими больного.
”Истории болезни практически пустые, из чего следует, что мониторинг пациента был недостаточным. На протяжении его пребывания в больнице у него не измеряли жизненно важных показателей и не взяли необходимых анализов. Также нет корректной информации о приеме медикаментов”, — отметила адвокат.
По оценке эксперта, ошибки продолжаются до самого конца. ”Такой пациент нуждается в лечении на более высоком уровне. В реальности же его госпитализировали в общую палату, где нет мониторинга, и применили лишь инфузионное лечение и продолжили антибактериальное. Интенсивная терапия не применялась”, — отмечает эксперт. Активное лечение и интенсивная терапия начали применяться лишь за семь часов до смерти пациента, когда было уже поздно.
Защитники больницы с этим не согласны. Это подтверждают и привлеченные ими эксперты из Финляндии, а также экспертная комиссия по качеству услуг здравоохранения.
Адвокат Кюллике Намм отмечает, что пациенту с первого дня поставили верный диагноз, а то, что ему не измерили давление и что он ничего не ел из-за болей и рвоты, — неправда. По оценке защиты больницы, все было не так плохо, как пытаются представить близкие.
То, что состояние было не таким плохим, по словам Намм, доказывает и тот факт, что из PERH после проведения плановой процедуры его отправили обратно в Раквере ”на обычном транспорте в сидячем положении” с пометкой ”выздоровел” и рекомендациями продолжить лечение на месте.
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