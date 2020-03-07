07.03.2020, 20:30

70-летний мужчина боролся в больнице за жизнь, но проиграл. Теперь его близкие борются за компенсацию

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Маттиас Калев
EST
70-летний мужчина боролся в больнице за жизнь, но проиграл. Теперь его близкие борются за компенсацию
VIIMANE JÄÄDVUSTUS: 14. juuli päeval tulid A. K´d haiglasse vaatama mitmed pereliikmed. Paljudele neist jäi see viimaseks korraks kui meest elusana nähti.

Дети 70-летнего A. K., который в страшных муках умер в Раквереской больнице, требуют от учреждения компенсации. Нанятый ими специалист выявил в действиях медиков ряд ошибок, которые сама больница, однако, отрицает, пишет Eesti Ekspress.

17 июня 2016 года отец семерых детей A. K. вызвал себе домой, в деревю Пийбе в Ляэне-Вирумаа, скорую помощь. У него уже несколько дней была изжога и очень сильно болел живот. Прибывшие на место медики отвезли мужчину в отделение экстренной медицины Раквереской больницы, где ему сделали ультразвук и рентген и поставили диагноз — панкреатит. Мужчину перевели в хирургическое отделение, но назначенное лечение не помогало.

25 июня, в день рождения А. К., близкие навестили его в больнице, а к 1 июля боли немного утихли и мужчину выписали, хотя принимать пищу он при этом не мог.

Через две недели мужчина посетил семейного врача, который выписал ему более сильные обезболивающие. К 7 июля лекарства помогать перестали, и мужчина продолжал мучаться от боли. Жена предложила ему вызвать скорую, но он не горел желанием возвращаться в эту больницу. Женщина проконсультировалась с дочерьми, которые посоветовали все же вызвать медиков. Скорая приехала и сделала укол. Есть мужчина не мог, и боли продолжались, поэтому дочь настояла на госпитализации.

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В Раквереской больнице у мужчины снова диагностировали панкреатит, который за последние девять дней существенно усугубился. Также у пациента сформировался метаболический алкалоз.

Ночью 14 июля мужчину отвезли в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллинне.

”Он был уже не похож на себя: только кожа да кости. Он был настолько слаб, что даже не мог говорить, лишь мычал. При этом врачи говорили, что ничего страшного не происходит”, — вспоминает одна из его дочерей.

Вечером 15 июля мужчину снова перевели в хирургическое отделение Раквереской больницы, и утром он уже лежал в общей палате. Боли тем временем усиливались, а из Таллинна пришли результаты анализов: у мужчины — метициллинрезистентный золотистый стафилококк. На следующий день он умер.

Сейчас семья А. К. хочет получить от больницы компенсацию в размере 30 000 евро. Больница платить оказывается.

По словам представляющего интересы семьи присяжного адвоката Бритты Ольтер, привлеченный ею эксперт выявил в действиях Раквереской больницы как минимум три ошибки: врачебная некомпетентность, нарушение обязательства по документированию и проблема коммуникации между персоналом больницы и близкими больного.

”Истории болезни практически пустые, из чего следует, что мониторинг пациента был недостаточным. На протяжении его пребывания в больнице у него не измеряли жизненно важных показателей и не взяли необходимых анализов. Также нет корректной информации о приеме медикаментов”, — отметила адвокат.

По оценке эксперта, ошибки продолжаются до самого конца. ”Такой пациент нуждается в лечении на более высоком уровне. В реальности же его госпитализировали в общую палату, где нет мониторинга, и применили лишь инфузионное лечение и продолжили антибактериальное. Интенсивная терапия не применялась”, — отмечает эксперт. Активное лечение и интенсивная терапия начали применяться лишь за семь часов до смерти пациента, когда было уже поздно.

Защитники больницы с этим не согласны. Это подтверждают и привлеченные ими эксперты из Финляндии, а также экспертная комиссия по качеству услуг здравоохранения.

Адвокат Кюллике Намм отмечает, что пациенту с первого дня поставили верный диагноз, а то, что ему не измерили давление и что он ничего не ел из-за болей и рвоты, — неправда. По оценке защиты больницы, все было не так плохо, как пытаются представить близкие.

То, что состояние было не таким плохим, по словам Намм, доказывает и тот факт, что из PERH после проведения плановой процедуры его отправили обратно в Раквере ”на обычном транспорте в сидячем положении” с пометкой ”выздоровел” и рекомендациями продолжить лечение на месте.

”Речь идет о пациенте, который длительное время болел разными болезнями”, — отмечает другой адвокат больницы Неле Таммемяэ. По заверению больницы, состояние пациента было удовлетворительным вплоть до 19 июня, когда у него развились дыхательная недостаточность и сепсис и его перевели в интенсив. ”Сепсис — это острое заболевание. Опасные для жизни симптомы появляются за считаные часы. Смертность от септического шока и некротического панкреатита очень высокая — до 85%”, — говорит Таммемяэ.

Судья Марика Лейманн предложила больнице самой озвучить сумму компенсации, на которую она согласна, но учреждение заявило, что не заплатит ни цента.

Обе стороны утверждают, что будут бороться до последнего.

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