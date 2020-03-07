70-летний мужчина боролся в больнице за жизнь, но проиграл. Теперь его близкие борются за компенсацию

17 июня 2016 года отец семерых детей A. K. вызвал себе домой, в деревю Пийбе в Ляэне-Вирумаа, скорую помощь. У него уже несколько дней была изжога и очень сильно болел живот. Прибывшие на место медики отвезли мужчину в отделение экстренной медицины Раквереской больницы, где ему сделали ультразвук и рентген и поставили диагноз — панкреатит. Мужчину перевели в хирургическое отделение, но назначенное лечение не помогало.

25 июня, в день рождения А. К., близкие навестили его в больнице, а к 1 июля боли немного утихли и мужчину выписали, хотя принимать пищу он при этом не мог.

Через две недели мужчина посетил семейного врача, который выписал ему более сильные обезболивающие. К 7 июля лекарства помогать перестали, и мужчина продолжал мучаться от боли. Жена предложила ему вызвать скорую, но он не горел желанием возвращаться в эту больницу. Женщина проконсультировалась с дочерьми, которые посоветовали все же вызвать медиков. Скорая приехала и сделала укол. Есть мужчина не мог, и боли продолжались, поэтому дочь настояла на госпитализации.

В Раквереской больнице у мужчины снова диагностировали панкреатит, который за последние девять дней существенно усугубился. Также у пациента сформировался метаболический алкалоз.

Ночью 14 июля мужчину отвезли в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллинне.

”Он был уже не похож на себя: только кожа да кости. Он был настолько слаб, что даже не мог говорить, лишь мычал. При этом врачи говорили, что ничего страшного не происходит”, — вспоминает одна из его дочерей.