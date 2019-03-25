70 лет операции "Прибой" — массовой депортации из стран Балтии

Уже в дороге несколько сот человек погибли, — прежде всего, дети и старики. "Для транспортировки подогнали 31 состав с вагонами для перевозки скота. Я не знаю, сколько в составах было вагонов, но ясно, что депортированных держали в тесноте", — описывает ситуацию, в которой оказались депортированные латыши, сотрудник музея оккупации Латвии в Риге Эдвард Передистый в интервью DW. Такие условия противоречили указу советских властей, где говорилось о "вагонах, оборудованных для перевозки людей". По факту, удобств не было никаких. "В лучшем случае какое-то ведро или просто дырка в вагоне", — рассказывает Эдвард Передистый.

Депортированных в основном вывезли в Сибирь, как тогда считалось — навсегда. Права на возвращение они не имели и были вынуждены строить жизнь на новом месте. После смерти Иосифа Сталина и 20-го съезда КПСС советские власти постепенно стали разрешать депортированным жителям Балтии возвращаться на родину. И только спустя 40 лет, в ноябре 1989 года, Советский Союз признал практику депортаций незаконной.

Поначалу тем, кто возвращался, имущество назад не отдавали. Но после обретения странами Балтии независимости справедливость была восстановлена. "В начале 90-х можно было подавать документы, и в большинстве случаев имущество возвращалось. Я сам жил в доме, где в 1993-94-м годах людям вернули их дом", — вспоминает Эдвард Передистый.

В Латвии день памяти, в России — ничего

Сегодня 25 марта для Латвии — день памяти жертв коммунистического террора. Память о тех событиях в Латвии живет, и, по словам Эдварда Передистого, "мероприятий, посвященных событиям 1949 года, в стране все больше". В живых из тех, кто пострадал от Большой мартовской депортации, как еще называют операцию "Прибой", осталось "совсем немного, но они еще есть, и у нас довольно активно работает общество репрессированных", продолжает Передистый. Только в Латвии от репрессий советского режима пострадало, по разным оценкам, от 180 до 200 тысяч человек.

А в Москве об этих печальных событиях никто публично не вспоминает. На фоне напряженных отношений между двумя странами власти РФ обходят годовщину молчанием. В памятных мероприятиях представители России не участвуют. "Официальная реакция — игнорирование, так скажем", — заметил в интервью DW сотрудник музея оккупации Латвии.

Хотя, разумеется, свидетельства депортации остались и в России. "Были люди, которые не возвращались, создали небольшие латвийские коммуны. Большинство из них уже умерли. Но есть мемориальные доски и памятники", — добавляет Эдвард Передистый. По его словам, в 1994 году между Латвией и Россией был подписан договор о сохранении исторической памяти.

В те годы работала и комиссия по сотрудничеству между историками из России и Латвии, однако результаты ее работы остались, по его оценке, более чем скромными. В последние годы как латвийские, так и российские историки жалуются на то, что доступ в российские архивы получить все сложнее. Много информации остается по-прежнему засекреченной.

"Латвия потеряла большую часть своих самых активных граждан"

Тем не менее в музее оккупации Латвии собраны основные документы, которые позволяют судить о том, что произошло. "У нас есть статистика: кого и куда вывезли, списки тех, кто участвовал — из каких органов власти, кто чем занимался. Другой вопрос, насколько можно верить советской статистике", — заметил Передистый.

Последствия трагических событий 70-летней давности по-прежнему ощущаются в Латвии, несмотря на то, что непосредственных их свидетелей и жертв, не говоря уже о палачах — остается все меньше. "Я не могу сказать, что именно 1949 год, — весь репрессивный режим оставил отпечаток в памяти людей до сих пор, — говорит Эдвард Передистый. — Моя интерпретация такая: Латвия потеряла большую часть своих самых активных граждан. Это до сих пор влияет на то, как мы как государство функционируем".