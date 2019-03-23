7 наиболее известных фейковых новостей из истории Эстонии последних десятилетий

В Эстонии проходит Неделя медийной грамотности, посвященная информированности и критичному отношению к сообщениям, распространяемым в интернете под видом новостей, так называемым фейкам. Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее громко прозвучавших и принятых за правду ложных новостей в Эстонии.
Фейковые новости часто распространяются молниеносно, поскольку являются конфликтными и чрезвычайными — для журналистики они ”слишком хороши, чтобы быть правдой”.
Журналистика работает как фильтр, и значительная часть ложной информации до СМИ не доходит. Однако в наше время эта информация может распространяться в блогах и социальных сетях и доходить примерно до такого же количества людей, что и через традиционные СМИ.
В истории Эстонии после восстановления независимости было немало фейковых новостей по самым различным темам, причем в большинстве случаев эти примеры связаны не с какой-либо пропагандой враждебного государства, а представляют собой юмор, маркетинговый трюк или человеческую ошибку.
В феврале 1991 года Феликс Ундуск в юмористической передаче ”Ivar Vigla sõu” (Шоу Ивара Вигла) сообщил, что со следующей недели из обращения изымаются финские банкноты номиналом в 100 марок. Поскольку у некоторых эстонцев наряду с рублями были припасены также марки, то многие люди, даже не досмотрев передачу до конца, побежали менять марки на рубли по низкому курсу. Началась паника, охватившая всю страну и вызвавшая неразбериху даже в Финляндии.
Летом 1998 года Имре Соояэр прорекламировал благотворительный ужин, проходящий в Мухумаа в усадьбе Пядасте, в СМИ новостью, что одним из гостей будет также всемирно известный тенор Лучано Паваротти. Новость оказалась ложной, но с инсценировкой зашли настолько далеко, что за садом усадьбы Пядасте приземлился небольшой вертолет, из которого вышел крупный мужчина с белым шарфом, посидел у качелей и снова улетел на вертолете.
В марте 2009 года распространилась новость, что в озеро хутора Торупилли в Валгаском уезде мог упасть метеорит или части спутника. Хозяева хутора рассказали, что слышали ”взрыв неизвестного таинственного объекта, летевшего над Южной Эстонией”; на место приехали спасательная служба, уфологи и журналисты со всей Эстонии. Через пару дней стало ясно — вызвавшие неразбериху отверстия во льду на озере были обусловлены источниками, находящимися на дне водоема.
В январе 2017 года газета Saarte Hääl отправила в качестве анонса в издания краткий обзор статьи, которая должна была выйти в газете на следующий день, в пятницу. Из этого анонса сложилось впечатление, что два бизнесмена с Сааремаа якобы планировали построить завод по замораживанию радиоактивных отходов. Благодаря телефонному звонку предпринимателям, сделанному в день выхода газеты, выяснилось, что новость не соответствует действительности. Это была шутка журналистов в адрес предпринимателей, которые наговорили им чушь, и в передовице газеты они также признались, что такого завода не будет.
В сентябре 2017 года по Эстонии блуждал пост из блога с заголовком ”Для Эстонии предусмотрено 7,6 млн беженцев”. В начале 2019 года газета Lääne Elu распространила также новость, в которой член волостного совета Ляэне-Нигула Юри Отт подтвердил, что ”в Эстонию может приехать семь миллионов беженцев, поскольку у нас есть для них место”. В действительности новость возникла из-за ссылки на исследование 2010 года, в котором было приведено теоретическое число людей в соответствии с плотностью населения, которых можно было бы поселить в Эстонии, чтобы сохранилась средняя плотность населения Европейского союза. На самом деле ни у кого не было такого плана, и этот расчет предшествовал действительному миграционному кризису.
В ноябре 2017 года молниеносно распространилась новость о том, как в волости Харку ребенка затащили в белый фургон и отпустили только через несколько часов. В рассказах содержались детальные подробности, интервью давала мать предполагаемой жертвы. История попала даже на первую полосу газеты Õhtuleht. В ходе полицейского расследования, однако, выяснилось, что вся история была выдумана ребенком и в реальности ничего подобного не было.
В феврале 2019 года в социальных сетях и СМИ распространилось фото, на котором у здания Кохтла-Ярвеской городской управы был поднят российский флаг, якобы по случаю визита министра образования Майлис Репс. Новостью энергично делились политики-конкуренты, такие как Юку-Калле Райд и Марис Лаури. Позднее выяснилось, что флаг был поднят в связи с тем, что в это же время в городе находилась официальная делегация из России, из Новгорода.