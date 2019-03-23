7 наиболее известных фейковых новостей из истории Эстонии последних десятилетий

Фейковые новости часто распространяются молниеносно, поскольку являются конфликтными и чрезвычайными — для журналистики они ”слишком хороши, чтобы быть правдой”.

Журналистика работает как фильтр, и значительная часть ложной информации до СМИ не доходит. Однако в наше время эта информация может распространяться в блогах и социальных сетях и доходить примерно до такого же количества людей, что и через традиционные СМИ.