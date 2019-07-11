В Эстонии с большим трудом протекает реформа, согласно которой аптечные сети должны продать свои предприятия провизорам. Сети, однако, утверждают, что у провизоров нет на это денег, а провизоры - что сети не хотят им ничего продавать, пишут "Деловые Ведомости".
Результатом стала ситуация, когда 64% аптек Эстонии не соответствуют требованиям закона. Меж тем, на его исполнение осталось меньше года.
Поправка к Закону о лекарственных средствах, вступившая в силу 1 июля 2014 года, устанавливает запрет на ”вертикальную интеграцию”, т.е. аптека не должна принадлежать оптовым компаниям по торговле лекарствами или находиться под их управлением.
Две крупнейшие аптечные сети принадлежат двум крупнейшим оптовым торговцам: аптеками Apotheka владеет Magnum, а Benu — фирма Tamro.
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