Результатом стала ситуация, когда 64% аптек Эстонии не соответствуют требованиям закона. Меж тем, на его исполнение осталось меньше года.

Поправка к Закону о лекарственных средствах, вступившая в силу 1 июля 2014 года, устанавливает запрет на ”вертикальную интеграцию”, т.е. аптека не должна принадлежать оптовым компаниям по торговле лекарствами или находиться под их управлением.

Две крупнейшие аптечные сети принадлежат двум крупнейшим оптовым торговцам: аптеками Apotheka владеет Magnum, а Benu — фирма Tamro.