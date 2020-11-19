19.11.2020, 19:58
61% читателей RusDelfi носит маску. Хотя некоторые используют одноразовую несколько раз
На портале RusDelfi мы провели опрос, чтобы узнать, как много наших читателей придерживаются рекомендации носить маски.
На портале RusDelfi мы провели опрос, чтобы узнать, как много наших читателей придерживаются рекомендации носить маски.
Оказалось, что более половины опрошенных (61%) носят маски. Причем 5% делают это даже на улице, а 50% - в людных помещениях и транспорте. Увы, 6% носильщиков используют несколько раз одноразовую маску, чего врачи не рекомендуют.
28% считают ношение масок бесполезным, а 5% отказываются от защиты из-за дороговизны.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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