60 дней из жизни Юри Ратаса. Премьер-министр на месяц уехал из дома, чтобы не принести в семью коронавирус(3)
Премьер-министр Юри Ратас рассказал, что во время чрезвычайного положения вынужден был жить отдельно от своей семьи, пишет Eesti Ekspress.
Премьер-министр Юри Ратас рассказал, что во время чрезвычайного положения вынужден был жить отдельно от своей семьи, пишет Eesti Ekspress.
”Сам я коронавируса не боялся, но в целях защиты семьи решил примерно на четыре недели уехать из дома. Моя мама временно переехала к нам, а я — в родительский дом в Нымме. Трое моих старших детей посещают школу. Дистанционное обучение и все домашние дела — это то, в чем моя мама может помочь больше, чем я, работая с раннего утра до позднего вечера. Было ясно, что потенциально я могу заразиться вирусом, поскольку я неизбежно контактирую со множеством людей. Что касается моей мамы, то она относится к группе риска, и это было верным решением”, — рассказывает премьер.
Он отмечает, в Доме Стенбока он ни разу в прямом смысле не ночевал, но бывало, что между уходом и возвращением проходило всего несколько часов. ”Я не жалуюсь, просто это был реальный темп работы. На самом деле это было сложно. Но мы справились”.
”Три раза в неделю я приносил им домой продукты, оставлял сумку за дверью. Мы не контактировали. Я смотрел на детей, жену и маму через окно. Это было здорово! Самому младшему моему ребенку год и восемь месяцев, и в определенный момент он стал отдаляться, не понимая, почему папа за окном, а не с ними. Мы махали друг другу. Общение с Карин [женой] и детьми происходило посредством видеосвязи. Теста на коронавирус мне делать не пришлось. Я употреблял много витамина С и Д, усиленно налегал на имбирь и чеснок”, — продолжает глава правительства.
”Если говорить об отце, то последние два месяца в доме по уходу для него выдались очень сложными. Его ситуация связана не с Covid-19, а с другими сопутствующими заболеваниями. Однажды поздно вечером мне позвонили из больницы и предложили приехать навестить отца, поскольку его состояние резко ухудшилось. Но я был далеко и не смог поехать. К счастью, к утру ему стало лучше. Сейчас самые уязвимые места в Эстонии — это именно дома по уходу. Если коронавирус проникнет туда, для многих это может означать смерть”.
Ратас рассказывает, как в конце марта узнал, что предприниматель Энн Вескимяги болен коронавирусом, после чего каждое утро с опаской смотрел на статистику смертности и возраст скончавшихся.
Премьер-министр признает, что не все принятые правительством решения были верными: ”Например, то, что мы предоставили частному сектору еще несколько дней на закрытие бизнеса. Это было неправильно, потому что они использовали эту возможность, чтобы устроить распродажи. То же самое с массовыми мероприятиями, которым нам следовало бы сказать категоричное ”нет”. Да, мероприятий на Сааремаа могло бы не быть. Ясно и то, что средств индивидуальной защиты у нас должно быть больше. Мы очень благодарны эстонским предприятиям, которые скорректировали свои производственные циклы и пришли на помощь”.
”Это хорошо, что нам все же удалось отменить чрезвычайное положение, ведь оно могло бы затянуться. Но я, как премьер-министр, и правительство продолжаем нести ответственность. Болезнь никуда не делать. Думаю, что нам придется научиться жить с этим, но постараться сделать так, чтобы вирус не командовал нами”.
”Несколько дней назад я разговаривал с генеральным директоров ВОЗ и она четко дала понять, что на создание вакцины уйдет год-полтора, и пока возвращения к ”нормальности” не будет. Но здоровье должно оставаться для нас приоритетом номер один. Все остальное мы сможем построить заново”, — заверил Ратас.
”Сейчас я переехал обратно домой, но мама останется у нас до окончания учебного года. Последние недели я добирался до работы либо бегом, либо на велосипеде. Слава богу, все худшее на этот раз позади. Благодаря той работе, что выполнялась на передовой: медицине, социальной сфере, департаменте полиции и погранохране, спасательном департаменте, силах обороны, Кайтселийте, местных самоуправлениях, школах, редакциях СМИ, — обеспечивалась наша безопасность и поддерживалась надежда. Да, общество взяло себя в руки, и от осознания этого — мурашки по коже. Серьезно!”
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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