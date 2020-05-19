60 дней из жизни Юри Ратаса. Премьер-министр на месяц уехал из дома, чтобы не принести в семью коронавирус

”Сам я коронавируса не боялся, но в целях защиты семьи решил примерно на четыре недели уехать из дома. Моя мама временно переехала к нам, а я — в родительский дом в Нымме. Трое моих старших детей посещают школу. Дистанционное обучение и все домашние дела — это то, в чем моя мама может помочь больше, чем я, работая с раннего утра до позднего вечера. Было ясно, что потенциально я могу заразиться вирусом, поскольку я неизбежно контактирую со множеством людей. Что касается моей мамы, то она относится к группе риска, и это было верным решением”, — рассказывает премьер.

Он отмечает, в Доме Стенбока он ни разу в прямом смысле не ночевал, но бывало, что между уходом и возвращением проходило всего несколько часов. ”Я не жалуюсь, просто это был реальный темп работы. На самом деле это было сложно. Но мы справились”.

”Три раза в неделю я приносил им домой продукты, оставлял сумку за дверью. Мы не контактировали. Я смотрел на детей, жену и маму через окно. Это было здорово! Самому младшему моему ребенку год и восемь месяцев, и в определенный момент он стал отдаляться, не понимая, почему папа за окном, а не с ними. Мы махали друг другу. Общение с Карин [женой] и детьми происходило посредством видеосвязи. Теста на коронавирус мне делать не пришлось. Я употреблял много витамина С и Д, усиленно налегал на имбирь и чеснок”, — продолжает глава правительства.

”Если говорить об отце, то последние два месяца в доме по уходу для него выдались очень сложными. Его ситуация связана не с Covid-19, а с другими сопутствующими заболеваниями. Однажды поздно вечером мне позвонили из больницы и предложили приехать навестить отца, поскольку его состояние резко ухудшилось. Но я был далеко и не смог поехать. К счастью, к утру ему стало лучше. Сейчас самые уязвимые места в Эстонии — это именно дома по уходу. Если коронавирус проникнет туда, для многих это может означать смерть”.

Ратас рассказывает, как в конце марта узнал, что предприниматель Энн Вескимяги болен коронавирусом, после чего каждое утро с опаской смотрел на статистику смертности и возраст скончавшихся.