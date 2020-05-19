60 дней из жизни Юри Ратаса. Премьер-министр на месяц уехал из дома, чтобы не принести в семью коронавирус

Премьер-министр признает, что не все принятые правительством решения были верными: ”Например, то, что мы предоставили частному сектору еще несколько дней на закрытие бизнеса. Это было неправильно, потому что они использовали эту возможность, чтобы устроить распродажи. То же самое с массовыми мероприятиями, которым нам следовало бы сказать категоричное ”нет”. Да, мероприятий на Сааремаа могло бы не быть. Ясно и то, что средств индивидуальной защиты у нас должно быть больше. Мы очень благодарны эстонским предприятиям, которые скорректировали свои производственные циклы и пришли на помощь”.
”Это хорошо, что нам все же удалось отменить чрезвычайное положение, ведь оно могло бы затянуться. Но я, как премьер-министр, и правительство продолжаем нести ответственность. Болезнь никуда не делать. Думаю, что нам придется научиться жить с этим, но постараться сделать так, чтобы вирус не командовал нами”.
”Несколько дней назад я разговаривал с генеральным директоров ВОЗ и она четко дала понять, что на создание вакцины уйдет год-полтора, и пока возвращения к ”нормальности” не будет. Но здоровье должно оставаться для нас приоритетом номер один. Все остальное мы сможем построить заново”, — заверил Ратас.
”Сейчас я переехал обратно домой, но мама останется у нас до окончания учебного года. Последние недели я добирался до работы либо бегом, либо на велосипеде. Слава богу, все худшее на этот раз позади. Благодаря той работе, что выполнялась на передовой: медицине, социальной сфере, департаменте полиции и погранохране, спасательном департаменте, силах обороны, Кайтселийте, местных самоуправлениях, школах, редакциях СМИ, — обеспечивалась наша безопасность и поддерживалась надежда. Да, общество взяло себя в руки, и от осознания этого — мурашки по коже. Серьезно!”
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