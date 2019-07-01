55% россиян никогда не были в музее или театре. А вы? Опрос RusDelfi

Согласно результатам опроса "Левада-Центра", 55% жителей России никогда не были в музее или театре. Портал RusDelfi решил поинтересоваться у своих читателей, а как дело обстоит по эту сторону границы?
Художественный руководитель Русского театра Филипп Лось и актриса Татьяна Космынина (на фото) недоумевают от таких результатов. Им наверняка (а нам и подавно!) необходимо знать: были ли вы хотя бы раз в своей жизни в музее или театре?
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