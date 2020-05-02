5 простых действий для правильного использования защитной маски

Поскольку использование защитных масок является для большинства людей чем-то новым, то по-прежнему случаются ошибки при их ношении, что вместо пользы приносит вред. Фармацевт аптеки Benu Парги Лаури Баар разъясняет, как необходимо использовать маску и какие ошибки при этом исключать.
По словам аптекаря, все начинается с гигиены рук — до извлечения маски из упаковки необходимо помыть или продезинфицировать руки. ”Если на наших руках есть возбудители болезни и мы трогаем ими маску, то можем вдохнуть эти частицы, что только способствует болезни”, — говорит Баар.
Важно следить за тем, чтобы маска на лице была в правильном положении. Когда мы достаем маску из коробки, то она повернута к нам своей внешней стороной. ”Более мягкая часть маски, которая обычно светлее, является внутренней стороной — то есть ее мы надеваем на лицо. Более твердая часть маски идет наверх — к носу и ее необходимо зафиксировать именно на носу” — говорит Баар. ”Маска должна закрывать как рот, так и нос, что и создает воздушный барьер — маска должна плотно прилегать как на носу, подбородку, так и к щекам”.
Если маска правильно зафиксирована на носу, то при ее ношении не должно возникать проблем с запотеванием очков. ”Если это все же случается, то можно попробовать чуть опустить очки на нос, чтобы поток воздуха между лицом и очками был бы побольше, что создаст меньше конденсата”, — советует Баар.
В зависимости от типа и плотности маски, они могут в небольшой степени препятствовать дыханию, но точно не должно быть неудобства и удушья, и головокружения. ”Да, через маску дышать не столь просто, как без нее, но для защиты здоровья она все же необходима. Разумеется, необходимо следить за тем, чтобы маска не ухудшала самочувствие — это означает, что она неправильно надета”, — подчеркивает Баар.
Аптекарь разъясняет, что продаваемые в аптеках маски предназначаются для одноразового использования и срок использования различных масок колеблется от 2 до 10 часов. ”Средний рекомендуемый срок ношения маски — до трех часов. Это время ограничено, поскольку впитывающий влагу материал маски может стать мокрым, что сильно затруднит дыхание. Также на поверхности маски собираются вирусы и бактерии. На улице это происходит не так быстро, но в помещениях быстрее”, — поясняет Баар. Он подчеркивает, что маску необходимо заменить и в том случае, если на ее внешнюю или внутреннюю поверхность попадает влага (например, от кашля или чихания) или же если вы соприкасаетесь с больным, а после этого направляетесь к людям из группы риска.
Для снятия маски стоит по возможности браться только за фиксирующую ее резинку, чтобы исключить соприкосновения с поверхностью, где могут быть возбудители болезни. ”Использованную маску необходимо выкинуть в предназначенную для этого закрываемую мусорную корзину, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения заражения. После этого обязательно нужно вымыть руки, поскольку на поверхности маски могут быть возбудители болезни”, — подчеркивает Баар.
Пять рекомендаций по использованию маски:
1. Мойте руки до и после ношения маски
2. Маска должна закрывать как нос, так и рот, а также плотно прилегать к носу и щекам.
3. Мягкую часть маски — обычно более светлую — поворачиваем к лицу, а фиксирующая скоба должна быть сверху, если в инструкции к маске не сказано по-другому.
4. Маску необходимо менять в среднем каждые три часа.
5. Использованная маска может быть разносчиком заболеваний и ее нужно выкинуть в закрываемую мусорную корзину.
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