5 причин, почему в столице стоит отдать предпочтение общественному транспорту, а не автомобилю

Член правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Отто Попель привёл пять основных преимуществ, почему стоит задуматься об использовании общественного транспорта в Таллинне, обычно ”сидящем в автомобиле”. ”Даже, как правило, верные своему автомобилю жители столицы могли бы время от времени давать шанс общественному транспорту. Если хотя бы один-два раза в неделю ездить в общественном транспорте вместо автомобиля или проходить короткие дистанции пешком, то таким образом можно внести свой вклад в поддержание чистоты окружающей среды и уменьшение нагрузки в дорожном движении”, — сказал Попель.

Спасение от пробок

”Международные исследования, в которых сравнивалось использование автомобильного и общественного транспорта, показали, что количество пассажиров в одном автобусе равно 55 автомобилям в городском движении, т. е. если 55 водителей автомобилей пересядут на общественный транспорт, то нагрузка на дорожное движение резко уменьшится — с 55 транспортных средств до одного”, — отметил Попель, добавив, что это в значительной мере способствовало бы уменьшению пробок в час пик, которые приводят к потере времени и энергии на транспортных развязках.

В столице есть отдельные полосы, предназначенные для автобусов, а трамваи и троллейбусы ездят по своим маршрутам, поэтому выигрыш по времени в час пик гарантирован. ”Общественный транспорт ездит по расписанию, и благодаря организации движения не стоит в пробках в той же мере как обычные транспортные средства, поэтому при пользовании общественным транспортом можно лучше планировать время своей поездки”, — подчеркнул Попель.

Экономия времени и денег

В целом пользование общественным транспортом позволяет экономить время и деньги. Экономия времени определённо достигается за счёт наличия расписания и избегания пробок, и, кроме того, вы можете более практично использовать своё время во время поездки в общественном транспорте — работая, читая новости или книгу, либо просто спокойно отдыхая.

”Кроме того, жизнь без автомобиля обеспечивает экономию денег. Помимо того, что в Таллинне услуга общественного транспорта бесплатна для жителей города, пассажиры автобуса, трамвая или троллейбуса также не должны беспокоиться за дополнительные расходы, связанные с автомобилем, такие как обслуживание личного автомобиля и поиск места для парковки”, — пояснил Попель.