26.09.2020, 21:50

5 причин, почему в столице стоит отдать предпочтение общественному транспорту, а не автомобилю

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Tramm, buss, jalgratas
JalgratasFoto: Rauno Volmar

Результаты исследования, проведённого в 2018 году фирмой Turu-uuringute AS, показывают, что 83 процента жителей Таллинна довольны организацией общественного транспорта в столице, и только 6,3 процента были в некоторой степени не довольны. В последние годы столичный общественный транспорт развивался, чтобы услуга была удобнее, доступнее и при этом экологичнее.

Член правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Отто Попель привёл пять основных преимуществ, почему стоит задуматься об использовании общественного транспорта в Таллинне, обычно ”сидящем в автомобиле”. ”Даже, как правило, верные своему автомобилю жители столицы могли бы время от времени давать шанс общественному транспорту. Если хотя бы один-два раза в неделю ездить в общественном транспорте вместо автомобиля или проходить короткие дистанции пешком, то таким образом можно внести свой вклад в поддержание чистоты окружающей среды и уменьшение нагрузки в дорожном движении”, — сказал Попель.

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Спасение от пробок

”Международные исследования, в которых сравнивалось использование автомобильного и общественного транспорта, показали, что количество пассажиров в одном автобусе равно 55 автомобилям в городском движении, т. е. если 55 водителей автомобилей пересядут на общественный транспорт, то нагрузка на дорожное движение резко уменьшится — с 55 транспортных средств до одного”, — отметил Попель, добавив, что это в значительной мере способствовало бы уменьшению пробок в час пик, которые приводят к потере времени и энергии на транспортных развязках.

В столице есть отдельные полосы, предназначенные для автобусов, а трамваи и троллейбусы ездят по своим маршрутам, поэтому выигрыш по времени в час пик гарантирован. ”Общественный транспорт ездит по расписанию, и благодаря организации движения не стоит в пробках в той же мере как обычные транспортные средства, поэтому при пользовании общественным транспортом можно лучше планировать время своей поездки”, — подчеркнул Попель.

Экономия времени и денег

В целом пользование общественным транспортом позволяет экономить время и деньги. Экономия времени определённо достигается за счёт наличия расписания и избегания пробок, и, кроме того, вы можете более практично использовать своё время во время поездки в общественном транспорте — работая, читая новости или книгу, либо просто спокойно отдыхая.

”Кроме того, жизнь без автомобиля обеспечивает экономию денег. Помимо того, что в Таллинне услуга общественного транспорта бесплатна для жителей города, пассажиры автобуса, трамвая или троллейбуса также не должны беспокоиться за дополнительные расходы, связанные с автомобилем, такие как обслуживание личного автомобиля и поиск места для парковки”, — пояснил Попель.

Окружающая среда

Объём парниковых газов растёт постоянно, поэтому государства, организации и экологи поддерживают методы сокращения объёма выбросов в атмосферу. ”Например, проведённый в США анализ показал, что, пользуясь общественным транспортом, каждый человек может сократить объём выбросов парниковых газов от своей деятельности более чем в половину, по сравнению с использованием личного автомобиля”, — подчеркнул Попель.

Таллинн стремится стать зелёной столицей, внося свой вклад в сокращение выбросов выхлопных газов, используя новые экологичные автобусы, работающие на биометане, а также трамваи, которые потребляют только зелёную энергию. На сегодняшний день в Таллинн уже прибыл 61 автобус, работающий на биометане, а в ближайшие годы экологичный общественный транспорт заменит 70% всего парка общественных транспортных средств. ”Когда все эти автобусы выйдут на свои маршруты, выбросы CO2 в городской воздух сократятся примерно на 25 000 тонн в год, что оценочно сопоставимо в среднем с годовым объёмом выбросов 7 000 легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания”, — подтвердил Попель.

Пусть город будет чище

По оценке экологов и градостроителей, использование общественного транспорта приведёт к уменьшению пробок и снижению общего уровня загрязнения в городе. ”Покупка новых газовых автобусов и строительство биометановых терминалов — это шаги к достижению стратегической цели заменить к 2025 году все нынешние дизельные автобусы на экологичную и современную альтернативу, и одновременно это важный шаг к стремлению Таллинна получить титул зелёной столицы 2022 года”, — подчеркнул член правления TLT.

Здоровье

”Звучит, конечно, просто, но если отдать предпочтение общественному транспорту, то так можно сохранить своё здоровье, поскольку таким образом пассажир двигается больше”, — отметил Попель. Пользуясь общественным транспортом, пассажир перемещается между разными остановками и автобусами/трамваями/троллейбусами, поэтому возрастает его физическая активность.

Вы тоже можете задуматься о своих ежедневных привычках в использовании транспорта — как сделать их более экологичными, здоровыми и полезными для своего города и общины, в которой вы живёте.

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