16.06.2019, 13:50

47 раз за год! В полицию все больше сообщают о пропавших людях, особая проблема — постоянно сбегающие из дома дети


Греэте Пальги
Греэте Пальги
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Kadunud inimestest teavitatakse politseid üha rohkem.
Kadunud inimestest teavitatakse politseid üha rohkem. Foto: Madis Veltman

Полиция обеспокоена. Если в 2013 году им сообщили о 1592 пропавших людях, то в прошлом году помощи полиции ждали в три раза больше, чтобы найти 4699 человек. Из каждых десяти пропавших людей шесть - несовершеннолетние, и в свою очередь 80% из них сбегают неоднократно. Именно из-за часто уходящих из дома молодых людей полиция попросила помощи с профилактической работой у Министерства внутренних дел.

Полиция отправила министерству просьбу о помощи, чтобы молодые люди, неоднократно уходя, не ставили себя в опасное положение. Чтобы продемонстрировать серьезность темы, полиция предоставила МВД рейтинг беглецов, первая тройка которого в течение года 135 раз уходила в неизвестном направлении, до сих пор их, к счастью, всегда находили.

На первом месте по побегам несовершеннолетний воспитанник Кохтла-Ныммеского детского дома, об уходе которого детдом сообщал в полицию 47 раз. Это означает, что молодой человек был в бегах практически раз в неделю.

На втором месте — воспитанник приюта Нарвского социального центра, который в прошлом году сбегал 46 раз. Как и подросток из Кохтла-Ныммеского детдома, он определен в спецшколу.

Третий беглец из Таллиннского детского дома сделал ноги 42 раза. Если по отношению к первым двум постоянно сбегающим молодым людям можно применить слово "подросток", то он совсем ребенок.

Старшина региона Йыхвиского отделения полиции Анна Тихомирова пояснила, что быстро возросшее количество пропавших людей в статистике, к счастью, не отражает того, чтобы людей пропадало больше. Скорее, исчезает голливудская легенда, что при пропаже человека будто бы следует подождать сутки, и люди немедленно сообщают, чтобы быстро найти пропавшего.

"За этими большими цифрами отражаются все связанные с пропажами людей вызовы, будь то сбежавшие из дома молодые люди, заблудившиеся в лесу или пропавшие пожилые люди. Большую часть сообщений образуют именно молодые люди, которые не возвращаются домой в оговоренное время и не отвечают на звонки родных", — рассказала Тихомирова. Часто речь идет о повторяющейся проблеме и полиция получает сообщения об одних и тех же подростках.

Полиция пояснила, что причин побега много, иногда молодой человек хочет провести с друзьями больше времени, чем разрешено, иногда напряжение в стенах дома гонит ребенка искать спокойную среду. Ребенок, передвигаясь в одиночку, может оказаться в опасности, и поэтому важно, чтобы в полицию эти сообщения поступали незамедлительно.

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