47 раз за год! В полицию все больше сообщают о пропавших людях, особая проблема — постоянно сбегающие из дома дети

Полиция отправила министерству просьбу о помощи, чтобы молодые люди, неоднократно уходя, не ставили себя в опасное положение. Чтобы продемонстрировать серьезность темы, полиция предоставила МВД рейтинг беглецов, первая тройка которого в течение года 135 раз уходила в неизвестном направлении, до сих пор их, к счастью, всегда находили.

На первом месте по побегам несовершеннолетний воспитанник Кохтла-Ныммеского детского дома, об уходе которого детдом сообщал в полицию 47 раз. Это означает, что молодой человек был в бегах практически раз в неделю.

На втором месте — воспитанник приюта Нарвского социального центра, который в прошлом году сбегал 46 раз. Как и подросток из Кохтла-Ныммеского детдома, он определен в спецшколу.

Третий беглец из Таллиннского детского дома делал ноги 42 раза. Если по отношению к первым двум постоянно сбегающим молодым людям можно применить слово "подросток", то он совсем ребенок.

Старшина региона Йыхвиского отделения полиции Анна Тихомирова пояснила, что быстро возросшее количество пропавших людей в статистике, к счастью, не отражает того, чтобы людей пропадало больше. Скорее, исчезает голливудская легенда, что при пропаже человека будто бы следует подождать сутки, и люди немедленно сообщают, чтобы быстро найти пропавшего.