44% читателей RusDelfi сожалеют об уходе Марта Хельме: "Куда мы без него?"
Портал RusDelfi провел опрос своих читателей, чтобы выяснить их отношение к отставке Марта Хельме с поста министра внутренних дел.
Портал RusDelfi провел опрос своих читателей, чтобы выяснить их отношение к отставке Марта Хельме с поста министра внутренних дел.
В опросе "Как вы относитесь к уходу Марта Хельме?" с четырьмя вариантами ответов самым популярным оказался "Отрицательно". За него высказались 44% респондентов из более чем 7000 проголосовавших. Почти вдвое меньше голосов получили варианты "Отлично" и "Нейтрально". 11% респондентов ответили, что им "все равно".
Отметим, что данный опрос не является социологическим исследованием, в нем не соблюдалась репрезентативность выборки, а проголосовать, спустя некоторое время, можно было более одного раза.
Но мы можем успокоить 44% наших читателей, Хельме-старший ушел лишь с поста министра, но он обязательно будет напоминать о себе в роли депутата Рийгикогу. Так что соскучиться вы не успеете.
Полностью результаты опроса выглядят так.
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