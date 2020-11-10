44% читателей RusDelfi сожалеют об уходе Марта Хельме: "Куда мы без него?"

В опросе "Как вы относитесь к уходу Марта Хельме?" с четырьмя вариантами ответов самым популярным оказался "Отрицательно". За него высказались 44% респондентов из более чем 7000 проголосовавших. Почти вдвое меньше голосов получили варианты "Отлично" и "Нейтрально". 11% респондентов ответили, что им "все равно".

Отметим, что данный опрос не является социологическим исследованием, в нем не соблюдалась репрезентативность выборки, а проголосовать, спустя некоторое время, можно было более одного раза.

Но мы можем успокоить 44% наших читателей, Хельме-старший ушел лишь с поста министра, но он обязательно будет напоминать о себе в роли депутата Рийгикогу. Так что соскучиться вы не успеете.

Полностью результаты опроса выглядят так.

RusDelfi

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