30-я годовщина падения Берлинской стены: как это случилось и кто строит новые стены?

”Падение Берлинской стены и Балтийская цепь — это события, ставшие возможными благодаря смелым гражданам, которые верили в силу свободы. Их вклад необходимо с нарастающей активностью изучать и закреплять в исторической памяти. Конференция позволит лучше понять исторический масштаб произошедшего и достижения последних 30 лет,” — добавил Метлев.

”Посредством этого мероприятия хотим вспомнить одно важное событие в истории Германии и обсудить, что у нас общего с Эстонией и другими странами Балтии, анализируя при этом особые отношения между Германией и Эстонией”, — сказала руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в странах Балтии Элизабет Бауэр.

Второй день конференции 9 ноября пройдет под эгидой ежегодного мероприятия Фонда открытой Эстонии ”Форум открытого общества”. По счету 23-й форум представит публике президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и профессора Йельского Университета, одного из лучших экспертов в сфере взаимоотношений России и Восточной Европы Тимоти Снайдера. Ильвес и Снайдер будут философствовать о сегодняшнем миропорядке, а также о возвышении и крушении стен между людьми и обществами. Их беседу будет модерировать директор Фонда европейской политики сети Фондов открытого общества Хетхэр Граббе.

Руководитель Фонда открытой Эстонии Малл Хеллам сказала, что падение Берлинской стены — одно из самых знаковых событий для гражданского общества в истории 20 века.

”Основной гость конференции Тимоти Снайдер обращал внимание на общественные изменения, которые разделили Европу за короткий срок в ходе Второй мировой войны и символом чего стала позже Берлинская стена. Снайдер заявлял, что историю нужно рассматривать в качестве предостережение. В ходе форума проведем параллели между событиями прошлого и настоящего, обсудим желание, а также обязанность граждан влиять на происходящее в обществе”, — заключила Хеллам.