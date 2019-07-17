30 мальчишек и девчонок, один педофил. Добрый друг детей оказался опасным преступником
Державший тату-салон мужчина обещал детям бесплатные татуировки, давал им горячительные напитки и некоторых в конце концов тащил в постель, пишет Eesti Ekspress.
Державший тату-салон мужчина обещал детям бесплатные татуировки, давал им горячительные напитки и некоторых в конце концов тащил в постель, пишет Eesti Ekspress.
Два года назад в двухэтажном деревянном доме на улице Вески в Тарту работал тату-салон Tattoosky. Его держал Урмас Валге (52). Он рокер. Несколько лет назад он писал песни для метал-группы Nekropol и играл на гитаре. До недавнего времени он носил темную одежду.
Как у татуировщика у Валге была двоякая репутация. Некоторые люди хвалили, другие предостерегали от него. "Зачастую у него и во время нанесения татуировки рядом была бутылка пива из-за дрожи в руках", — писал один комментатор на сайте Buduaar.ee.
Но в поле интересов криминальной полиции Валге оказался по другой причине. В Тарту начали распространяться слухи, что Урмас Валге поит несовершеннолетних допьяна, лапает их и пытается склонить к сексу.
"Крупицы информации, что что-то не в порядке, капали годами, но у нас не было информации ни об одном преступлении, — говорит следователь полиции Лийа Кильп, которая руководит группой защиты детей в Лыунаской префектуре. — Немолодому мужчине не просто подступиться к мальчикам. Тату-салон давал ему такую возможность".
Валге действовал самым классическим образом, как "дядька с конфетками". Но он охотился не за детсадовцами, а за подростками. Его конфетками были сигареты, сидр, пиво и водка, а также наркотики. Они, как магнит, притягивали молодых людей, которые немного отбились от рук и зачастую были из бедных семей или детдомов. Большинство из них были тартусцами, но часть жила в других уездах. "По большей части речь шла о молодых людях из группы риска, у которых не было поддерживающей семьи, — говорит старший прокурор Рауль Хейдо. — Молодые люди использовали его. Валге знал это и сам. Однажды он сказал, мол, меня доят, но я люблю их! На одной вечеринке у него было разом 30 человек".
Один молодой человек в суде рассказал, что он познакомился с Валге, когда тот приехал на такси из магазина и, увидев мальчиков, спросил, пьют ли они водку, и позвал к себе в сад выпить. После этого они продолжили общаться. Мальчик стал сам звонить Валге.
Другому молодому человеку Валге предлагал спиртное целых 50 раз.
Молодые люди знали, что если больше ниоткуда алкоголь не получить, то у Урмаса можно. Но к этому прибавлялось предостережение, что, напиваясь, Урмас становится агрессивным. Также он приставал. "Молодые люди знали о его сексуальной стороне. Они были в курсе, что она усиливается, когда он пьян", — говорит прокурор Хейдо.
"Мы никогда не знаем, что он может сделать ночью, когда мы идем в туалет или еще куда-то", — рассказала в суде одна девочка о своем страхе. За себя она не боялась, потому что девочки Валге не нравились. Но она боялась за мальчиков.
Один мальчик объяснил, что Валге трогал его за попу и, напившись, говорил, что у него чувства к мужчинам. Спрашивал, за какую сумму он готов заняться сексом. Но мальчик прогнал мужчину, который почти в три раза старше его: "Я не занимаюсь такими вещами".
Второму Валге предлагал, мол, если придешь ко мне в постель, получишь 100 евро. Товарищи мальчика говорили, мол, иди, иди, получишь деньги, но мальчик отказался.
Третьему (тогда 13-летнему) заявил, что любит его. Четвертому (14-летнему) Урмас положил руку на колено. "Я отодвинулся, потому что современные мальчишки не такие глупые".
Пятому Валге предлагал, что купит мобильный телефон, если тот согласится на оральный секс. Мужчина начал расстегивать молнию на штанах мальчика. Мальчик побежал к друзьям и сообщил: уходим, Урмас пытался меня изнасиловать! Валге позже извинился и сказал, что мальчик его неправильно понял.
В сентябре 2016-го 12-летняя девочка у Валге так напилась, что вызвали полицию и девчонка попала в детскую больницу. По прибытию скорой помощи девочка была у унитаза, ее рвало.
В декабре 2016-го 15-летняя девчонка попросила вызвать себе скорую, "потому что мне так плохо, я несколько дней не ела, только пила алкоголь". По словам девочки, она находилась в вытрезвителе целых 15 часов и, когда проспалась, снова удрала к мужчине и попросила его купить алкоголя.
В октябре 2017-го Центр тревоги получил просьбу отправить скорую к пьяному 15-летнему мальчику.
Некоторые молодые люди сразу присматривали себе путь для побега — на случай, если опять придет полиция.
Характерно для современной эпохи Валге завлекал молодых людей в социальной сети, обещая разыграть между поделившимися страницей Tattoosky в Facebook бесплатную татуировку. Своих любимчиков он кормил обещанием сжульничать: я сделаю так, что ты выиграешь! "ТЫ ВЫИГРАЕШЬ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ", — посулил он одному мальчику. Но тот мальчик не попался на удочку, только сообщил "я для тебя слишком молодой" и спросил, почему Валге не найдет себе женщину. Мужчина ответил, что не хочет.
К 2016 году сообщений набралось столько, что полиция начала расследование. Но оно сначала не продвигалось. Когда полицейские пытались поговорить с молодыми людьми, они держали рот на замке. Зато они предостерегали Урмаса, что полицейские интересуются им.
Урмас считал мальчиков и девочек своими друзьями, и они его тоже. "Он сказал, что учит их жить", — отмечает следователь Лийа Кильп.
Молодые люди в свою очередь помогали Валге делать уборку, красить оконные рамы, делать другую работу.
"В конце концов мы поняли, что с открытым делопроизводством мы ни к чему не придем", — говорит следователь по особым делам Гуйдо Калдмаа. Полицейские воспользовались тайной слежкой. Тайно прослушивали телефонные разговоры Валге и подбросили к нему жучок.
Валге поймали дважды. Сперва в апреле 2017-го его дом перерыл наркоотдел. В подвале у мужчины нашли 1050 таблеток тарена (их он якобы получил от своего отца, который был учителем гражданской обороны) и 15 ампул с содержащей тримеперидин жидкостью. Позже еще одну ампулу нашли у него дома. Кого-то из молодых людей таблетки веселили, у кого-то начинало рябить в глазах, у кого-то начинали как будто летать вещи. Также у Валге нашли патроны.
После наркорейда мужчина знал, что находится в поле интересов полицейских. Но страсть педофила никуда не исчезла. В сентябре 2017-го полиция задержала мужчину.
Урмас Валге отрицал свою вину. Его обвинительный акт в конце концов занимал 51 страницу. Почти у всех эпизодов стояло примечание: "Подозреваемый не признает свою вину, показания не дает". Он признался только в нескольких единичных эпизодах и в них только частично.
По словам следователя Калдмаа, Валге был убежден, что ни один мальчик или девочка не расскажут о нем ничего. Зазывание мальчиков в постель он назвал просто болтовней пьяного человека. Ну нет никакой педофилии!
Полиция не сдавалась. Следователи общались с посещавшими Валге детьми. "Самая большая работа была разговорить их", — признается Лийа Кильп.
Гуйдо Калдмаа говорит, что на убеждение одного мальчика у него ушел целый год. Но в конце концов он заслужил доверие.
По просьбе полиции ERR опубликовала фотографию Валге с новостью "Полиция ищет жертв предполагаемого педофила". Старший следователь группы защиты детей Марго Партс там отметила, что жертв может быть больше, чем до сих пор установлено.
По словам следователя Калдмаа, полиция смогла установить как потерпевших 30 детей. Свидетелей было 25. Но жертв могло быть еще больше.
Как минимум три раза педофил достиг цели. Один мальчик рассказал в суде, что за оральный секс Валге пообещал сделать бесплатную татуировку. Но в конце концов татуировка осталась незаконченной.
Второй молодой человек потребовал за оральный секс сотню. Он получил 50 евро, вторая половина так и осталась обещанием.
Третьей жертве мужчина дал 60 евро, десять банок сидра и пачку сигарет. Но его родители увидели, что происходит что-то странное, потому что кто-то чужой перевел на банковский счет их сына деньги. Сестра жертвы связалась в Facebook с Урмасом Валге. Татуировщик сообщил, что любит мальчика, и давал очень невнятные ответы. В конце концов сестра спросила: "Ты не боишься, что ты можешь получить какое-нибудь наказание за педофилию?" Мужчина ответил: "Нет, я не педофил".
Поскольку Урмас Валге был уверен в своей победе, он потребовал рассмотрения дела в порядке общего производства. Это означало, что молодым людям пришлось давать показания в суде. Подготовка несовершеннолетних к процессу, по словам государственного обвинителя Хейдо, оказалась очень длительной. "Их страх перед выступлением в суде был очень велик", — говорит он.
Судья Рутт Теэвеэр пояснила Ekspress, что в суде во многих случаях использовали перегородку. "Это обеспечивало потерпевшему ситуацию, чтобы ему, сидя за предусмотренным для свидетеля пультом, не пришлось смотреть прямо на обвиняемого".
Прокурор Хейдо ходатайствовал, чтобы суд отправил Валге за решетку на 12 лет. Суд приговорил его к восьми годам тюремного заключения.
Валге обжаловал приговор, но безрезультатно. В конце июня Госсуд решил, что не примет кассационную жалобу Валге к рассмотрению. На этом судебный процесс закончился.
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