30 мальчишек и девчонок, один педофил. Добрый друг детей оказался опасным преступником

Валге действовал самым классическим образом, как "дядька с конфетками". Но он охотился не за детсадовцами, а за подростками. Его конфетками были сигареты, сидр, пиво и водка, а также наркотики. Они, как магнит, притягивали молодых людей, которые немного отбились от рук и зачастую были из бедных семей или детдомов. Большинство из них были тартусцами, но часть жила в других уездах. "По большей части речь шла о молодых людях из группы риска, у которых не было поддерживающей семьи, — говорит старший прокурор Рауль Хейдо. — Молодые люди использовали его. Валге знал это и сам. Однажды он сказал, мол, меня доят, но я люблю их! На одной вечеринке у него было разом 30 человек".

Один молодой человек в суде рассказал, что он познакомился с Валге, когда тот приехал на такси из магазина и, увидев мальчиков, спросил, пьют ли они водку, и позвал к себе в сад выпить. После этого они продолжили общаться. Мальчик стал сам звонить Валге.

Другому молодому человеку Валге предлагал спиртное целых 50 раз.

Молодые люди знали, что если больше ниоткуда алкоголь не получить, то у Урмаса можно. Но к этому прибавлялось предостережение, что, напиваясь, Урмас становится агрессивным. Также он приставал. "Молодые люди знали о его сексуальной стороне. Они были в курсе, что она усиливается, когда он пьян", — говорит прокурор Хейдо.

"Мы никогда не знаем, что он может сделать ночью, когда мы идем в туалет или еще куда-то", — рассказала в суде одна девочка о своем страхе. За себя она не боялась, потому что девочки Валге не нравились. Но она боялась за мальчиков.

Один мальчик объяснил, что Валге трогал его за попу и, напившись, говорил, что у него чувства к мужчинам. Спрашивал, за какую сумму он готов заняться сексом. Но мальчик прогнал мужчину, который почти в три раза старше его: "Я не занимаюсь такими вещами".

Второму Валге предлагал, мол, если придешь ко мне в постель, получишь 100 евро. Товарищи мальчика говорили, мол, иди, иди, получишь деньги, но мальчик отказался.

Третьему (тогда 13-летнему) заявил, что любит его. Четвертому (14-летнему) Урмас положил руку на колено. "Я отодвинулся, потому что современные мальчишки не такие глупые".

Пятому Валге предлагал, что купит мобильный телефон, если тот согласится на оральный секс. Мужчина начал расстегивать молнию на штанах мальчика. Мальчик побежал к друзьям и сообщил: уходим, Урмас пытался меня изнасиловать! Валге позже извинился и сказал, что мальчик его неправильно понял.

В сентябре 2016-го 12-летняя девочка у Валге так напилась, что вызвали полицию и девчонка попала в детскую больницу. По прибытию скорой помощи девочка была у унитаза, ее рвало.

В декабре 2016-го 15-летняя девчонка попросила вызвать себе скорую, "потому что мне так плохо, я несколько дней не ела, только пила алкоголь". По словам девочки, она находилась в вытрезвителе целых 15 часов и, когда проспалась, снова удрала к мужчине и попросила его купить алкоголя.

В октябре 2017-го Центр тревоги получил просьбу отправить скорую к пьяному 15-летнему мальчику.

Некоторые молодые люди сразу присматривали себе путь для побега — на случай, если опять придет полиция.

Характерно для современной эпохи Валге завлекал молодых людей в социальной сети, обещая разыграть между поделившимися страницей Tattoosky в Facebook бесплатную татуировку. Своих любимчиков он кормил обещанием сжульничать: я сделаю так, что ты выиграешь! "ТЫ ВЫИГРАЕШЬ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ", — посулил он одному мальчику. Но тот мальчик не попался на удочку, только сообщил "я для тебя слишком молодой" и спросил, почему Валге не найдет себе женщину. Мужчина ответил, что не хочет.

К 2016 году сообщений набралось столько, что полиция начала расследование. Но оно сначала не продвигалось. Когда полицейские пытались поговорить с молодыми людьми, они держали рот на замке. Зато они предостерегали Урмаса, что полицейские интересуются им.

Урмас считал мальчиков и девочек своими друзьями, и они его тоже. "Он сказал, что учит их жить", — отмечает следователь Лийа Кильп.

Молодые люди в свою очередь помогали Валге делать уборку, красить оконные рамы, делать другую работу.

"В конце концов мы поняли, что с открытым делопроизводством мы ни к чему не придем", — говорит следователь по особым делам Гуйдо Калдмаа. Полицейские воспользовались тайной слежкой. Тайно прослушивали телефонные разговоры Валге и подбросили к нему жучок.

Валге поймали дважды. Сперва в апреле 2017-го его дом перерыл наркоотдел. В подвале у мужчины нашли 1050 таблеток тарена (их он якобы получил от своего отца, который был учителем гражданской обороны) и 15 ампул с содержащей тримеперидин жидкостью. Позже еще одну ампулу нашли у него дома. Кого-то из молодых людей таблетки веселили, у кого-то начинало рябить в глазах, у кого-то начинали как будто летать вещи. Также у Валге нашли патроны.

После наркорейда мужчина знал, что находится в поле интересов полицейских. Но страсть педофила никуда не исчезла. В сентябре 2017-го полиция задержала мужчину.

Урмас Валге отрицал свою вину. Его обвинительный акт в конце концов занимал 51 страницу. Почти у всех эпизодов стояло примечание: "Подозреваемый не признает свою вину, показания не дает". Он признался только в нескольких единичных эпизодах и в них только частично.