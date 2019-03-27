3 совета о детской безопасности во время езды от топового штурмана Мартина Ярвеоя

По данным Департамента шоссейных дорог, в большинстве тех дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, было выявлено, что маленькие пассажиры не использовали средства безопасности. ”Во время экстренного торможения или столкновения не пристегнутый ремнем безопасности пассажир ударяется о внутренние части автомобиля или же вылетает из него. При лобовом столкновении на скорости 50 км/ч ребенок сталкивается с сиденьями или летит в лобовое стекло с такой же силой, как при падении с 4 этажа на землю”, — поясняет эксперт превентивной работы Департамента шоссейный дорог Диана Окас.

По словам Окас, распространено ложное представление, что для поездок на короткие дистанции нет смысла использовать оборудования безопасности. ”И для короткой дистанции действуют законы физики и если что-то происходит, то последствиями того могут быть серьезные травмы. В Эстонии были случаи, когда происшествия на небольших скоростях заканчивались фатальными последствиями”, — подчеркивает Окас. Она добавляет, что принцип ”ремень всегда застегнут” должен быть всегда исполняемой привычкой.

Мартин Ярвеоя напоминает: на что нужно обратить внимание для безопасной езды с ребенком

1. Размер средства безопасности должен соответствовать ребенку

Если средство безопасности не отвечает росту и весу ребенка, то во время дорожного происшествия оно не защитит маленького пассажира в полной мере. Соотношение роста и веса ребенка могут быть различны, и кому-то может показаться, что детская автолюлька уже мала еще до смены т.с. весовой категории. Но не стоит торопиться пересаживать ребенка из люльки в детское автокресло. Но если голова ребенка уже заходит за край люльки, то она стала мала и ее нужно сменить на другое средство безопасности.

2. Снаряжение безопасности должно быть правильно установленно и корректно закреплено

Для того, чтобы защитить ребенка от возможных опасностей, все снаряжение должно быть верно закреплено. Неправильно установленные средства не обеспечат безопасности, поэтому на этот аспект нужно обратить особое внимание. Поскольку средства безопасности отличаются у разных производителей, то при их установке в автомобиле всегда нужно следовать инструкции производителя.

3. Ремни безопасности должны быть натянуты!

Все ремни средства безопасности должны быть натянуты и все ремни, которые держат ребенка, должны плотно прилегать к телу ребенка. Чем плотнее ремни на теле, тем лучше они защитят в случае аварии.

Фиксация средства безопасности на сидении пассажира спереди

Хотя средства безопасности предназначаются для задних сидений, люльки и детские кресла можно устанавливать и на переднем пассажирском сиденье. По словам Маргуса Ныммика, в этом случае необходимо точно убедиться, что подушка безопасности для этого места отключена. ”Подушка безопасности является эффективной защитой для взрослого в случае происшествия, но находящегося в снаряжении безопасности ребенка она скорее травмирует”, — подчеркивает Ныммик. Он рекомендует спросить совета в обслуживании клиентов или ознакомиться с инструкцией автомобиля, а также и с инструкцией средства безопасности. Поскольку эти средства различаются у разных производителей, то всегда нужно внимательно прочитать инфолисток товара и использовать его в соответствии с инструкцией.