01.08.2019, 08:51

255 дней заседаний до 2021 года: расписание судебного процесса над предполагаемым криминальным авторитетом Хубертом Хирвом


rus.delfi.ee
EST
255 дней заседаний до 2021 года: расписание судебного процесса над предполагаемым криминальным авторитетом Хубертом Хирвом
Delfi, Karli Saul, Erakogu, Meisi Volt/Õhtuleht

У обвиняемого в руководстве преступной группировкой бизнесмена Хуберта Хирва и его товарищей впереди 255 дней судебных заседаний, пишет Eesti Ekspress.

Согласно составленному судьей Элиной Элкинди плану, первое заседание в порядке общего производства состоится в Харьюском уездном суде 10 сентября. Процесс должен завершиться 16 декабря 2021 года.

По расчетам Госпрокуратуры, ознакомление с обвинением займет у суда 175 дней. По желанию адвокатов к процессу прибавится еще 80 дней заседаний.

В общей сложности перед судом предстанет 13 мужчин, девять женщин и четыре фирмы. В основном их обвиняют в крупных налоговых преступлениях, связанных с выплатой зарплаты в конверте в ресторанах Старого города Таллинна (Beer House, Farm, Korsaar и кафе Rukis). Некоторых подсудимых обвиняют также в масштабном вымогательстве, частной слежке и незаконном владении огнестрельным оружием (в тайнике Beer House).

Читайте также:

На заседаниях выступят в качестве защитников известные адвокаты Оливер Няэс, Ааду Луберг, Райво Лаус, Эрки Кергандберг и другие.

Обвинение представляют прокуроры Кати Рейтсак, Эвелин Ансип-Кукк, Марек Вахинг и Денис Часовских.

Судебные заседания состоятся:

В 2019 году

10.-11. september

16.-18. september

21.-23. oktoober

28.-30. oktoober

11.-13. november

27.-29. november

9.-11. detsember

В 2020 году

13.-15. jaanuar

20.-22. jaanuar

27.-29. jaanuar

4.-6. veebruar

10.-12. veebruar

3.-5. märts

9.-11. märts

18.-20. märts

24.-26. märts

30. märts — 1. aprill

6.-8. aprill

13.-15. aprill

28.-30. aprill

5.-7. mai

11.-13. mai

19.-21. mai

25.-27. mai

2.-4. juuni

8.-10. juuni

16.-18. juuni

29. juuni — 1. juuli

10.-12. august

17.-19. august

25.-27. august

2.-4. september

8.-10. september

14.-16. september

22.-24. september

28-30. september

6.-8. oktoober

12.-14. oktoober

26.-28. oktoober

3.-5. november

9.-11. november

17.-19. november

23.-25. november

1.-3. detsember

7.-9. detsember

15.-17. detsember

В 2021 году

12.-14. jaanuar

18.-20. jaanuar

26.-28. jaanuar

1.-3. veebruar

9.-11. veebruar

15.-17. veebruar

1.-3. märts

9.-11. märts

15.-17. märts

23.-25. märts

29.-31. märts

6.-8. aprill

12.-14. aprill

20.-22. aprill

26.-28. aprill

10.-12. mai

18.-20. mai

24.-26. mai

1.-3. juuni

7.-9. juuni

15.-17. juuni

9.-11. august

17.-19. august

23.-25. august

31. august — 2. september

6.-8. september

14.-16. september

20.-22. september

28.-30. september

4.-6. oktoober

12.-14. oktoober

18.-20. oktoober

1.-3. november

9.-11. november

15.-17. november

23.-25. november

29. november — 1. detsember

7.-9. detsember

13.-16. detsember

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: