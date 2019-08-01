255 дней заседаний до 2021 года: расписание судебного процесса над предполагаемым криминальным авторитетом Хубертом Хирвом

Согласно составленному судьей Элиной Элкинди плану, первое заседание в порядке общего производства состоится в Харьюском уездном суде 10 сентября. Процесс должен завершиться 16 декабря 2021 года.

По расчетам Госпрокуратуры, ознакомление с обвинением займет у суда 175 дней. По желанию адвокатов к процессу прибавится еще 80 дней заседаний.

В общей сложности перед судом предстанет 13 мужчин, девять женщин и четыре фирмы. В основном их обвиняют в крупных налоговых преступлениях, связанных с выплатой зарплаты в конверте в ресторанах Старого города Таллинна (Beer House, Farm, Korsaar и кафе Rukis). Некоторых подсудимых обвиняют также в масштабном вымогательстве, частной слежке и незаконном владении огнестрельным оружием (в тайнике Beer House).

На заседаниях выступят в качестве защитников известные адвокаты Оливер Няэс, Ааду Луберг, Райво Лаус, Эрки Кергандберг и другие.

Обвинение представляют прокуроры Кати Рейтсак, Эвелин Ансип-Кукк, Марек Вахинг и Денис Часовских.

Судебные заседания состоятся:

В 2019 году

10.-11. september

16.-18. september

21.-23. oktoober

28.-30. oktoober

11.-13. november

27.-29. november

9.-11. detsember

В 2020 году

13.-15. jaanuar

20.-22. jaanuar

27.-29. jaanuar

4.-6. veebruar

10.-12. veebruar