255 дней заседаний до 2021 года: расписание судебного процесса над предполагаемым криминальным авторитетом Хубертом Хирвом

Согласно составленному судьей Элиной Элкинди плану, первое заседание в порядке общего производства состоится в Харьюском уездном суде 10 сентября. Процесс должен завершиться 16 декабря 2021 года.
По расчетам Госпрокуратуры, ознакомление с обвинением займет у суда 175 дней. По желанию адвокатов к процессу прибавится еще 80 дней заседаний.
В общей сложности перед судом предстанет 13 мужчин, девять женщин и четыре фирмы. В основном их обвиняют в крупных налоговых преступлениях, связанных с выплатой зарплаты в конверте в ресторанах Старого города Таллинна (Beer House, Farm, Korsaar и кафе Rukis). Некоторых подсудимых обвиняют также в масштабном вымогательстве, частной слежке и незаконном владении огнестрельным оружием (в тайнике Beer House).
На заседаниях выступят в качестве защитников известные адвокаты Оливер Няэс, Ааду Луберг, Райво Лаус, Эрки Кергандберг и другие.
Обвинение представляют прокуроры Кати Рейтсак, Эвелин Ансип-Кукк, Марек Вахинг и Денис Часовских.
Судебные заседания состоятся:
В 2019 году
10.-11. september
16.-18. september
21.-23. oktoober
28.-30. oktoober
11.-13. november
27.-29. november
9.-11. detsember
В 2020 году
13.-15. jaanuar
20.-22. jaanuar
27.-29. jaanuar
4.-6. veebruar
10.-12. veebruar
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