30.09.2020, 07:35

250 евро за экзамен по вождению: в Facebook можно продать и обменять место в очереди — как это работает?

эксклюзив RusDelfi
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Если раньше обменивались номерками к врачу, то теперь и на экзамен по вождению.
Иллюстрация: Арсений Крехов

RusDelfi выяснил, каким способом люди могут заработать легкие деньги, а другие поскорее получить права.

В самом начале коронакризиса, 16 марта, Департамент шоссейных дорог приостановил сдачу экзаменов по вождению. В мае желающие вновь смогли попытать удачу и получить водительское удостоверение. Итого почти 2 месяца перерыва. Известно, что зарегистрироваться в ARK на экзамен в ближайшее дни очень сложно. А трехмесячная пауза уплотнила график почти до предела.

Департамент принял несколько мер, чтобы разгрузить расписание у экзаменаторов.
1) Кто провалил 3-ю попытку, должен взять в автошколе минимум 2 часа практических занятий.
2) Сократили длительность езды на экзаменах по вождению на категории A, B, BE — с 45 минут до 35 минут (пока только для тех, кто пришел в первый раз).

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Согласно статистике 2019 года, в целом по Эстонии с первого раза экзамен сдают 49.7% лиц. Из больших городов самый лучший показатель в Хаапсалу — 69.8%. В Таллинне один из самых худших — 38.3%. В Нарве — 46.1%, в Пярну — 57.2%. Самый результативный показатель — в столице Хийумаа, городе Кярдла — 82.8% (48 из 58 сдали экзамен).

Логично, когда человек не сдает экзамен с первого раза, то он пробует еще и еще. В этот период на экзамен записываются новые люди. Например, сейчас ближайшее время в Таллинне на экзамен категории B — 10 декабря, то есть через полтора месяца. В Нарве — 4 января, в Тарту — 13 января.

Чтобы ускорить процесс и побыстрее сдать на права, уже многие годы люди обмениваются номерками в различных группах в интернете. У кого-то есть время на экзамен, например, на 5 октября. Он или она понимает, что хочет еше взять уроки в автошколе и стать увереннее. А кто-то наоборот, хочет пройти экзамен как можно скорее. Они списываются и меняются датами.

Но самый интересный ход — продать свое время на экзамен другому. Цены могут быть разными — кто-то сам предлагает купить за 250 евро.

"Куплю время на экзамен по вождению в Йыгева, очередь до конца года. Заплачу максимум 250 евро, зависит от времени, чем раньше, тем больше".

Скорее, это исключение из правил, обычно удобную дату продают дешевле. Но многие просто хотят обменяться бронью — бесплатно.

Часто временем хотят обменяться

На практике это происходит так: у меня есть время на 5 октября. Кто-то хочет поскорее сдать экзамен, а я хочу либо лучше подготовиться, либо подзаработать. Мы находим друг друга. В конкретно оговоренные часы заходим в э-систему, где нужно бронировать время на экзамен. Я отменяю свою регистрацию. В эту же секунду мой знакомый заходит и бронирует только что освободившиеся время. А я бронирую его время. Все довольны.

Что об этом думает Департамент?


”Если кто-то хочет поменять или продать свое время на экзамен, то у него всегда была эта возможность”, — ответил на запрос RusDelfi Тармо Ванамыйса, руководитель отдела экзаменов Департамента шоссейных дорог.

Работники департаменты знают о группах в Facebook, где все это происходит. ”Проворачивая сделку, нельзя быть уверенным, что удачно получится поменять время, всегда есть возможность оказаться обманутым. К тому же, в момент обмена в интернете, кто-то другой может занять нужное вам время”, — добавил Ванамыйса.

Здравствуйте, кто-то продает время на экзамен по вождению в Йыгева или Пайде?

А закон?


Когда человек продает время на экзамен, получается, он продает то, что ему, по сути, не принадлежит. Я могу продать пылесос. Он мне принадлежит, при покупке в магазине я заплатил за него налоги.

RusDelfi рассказал юристу Дмитрий Щербину о спекуцляциях будущих водителей автомобилей. ”Закон разрешает продавать и менять не только вещи, но и различные права (залоговые, интеллектуальные и т.д.) — ответил он.

- В случае продажи или обмена номера/регистрации мы имеем дело со сделкой, не требующей письменной и/или нотариальной формы. Вопрос заключается лишь в том, о каких условиях договорились стороны. Если по договору покупатель обязуется заплатить за конкретные действия продавца, например за снятие номера/регистрации в пользу покупателя или за сообщение точного времени отмены номера/регистрации, то в таком случае сделка может быть юридически действительной

Как отмечал выше сотрудник департамента, может случаться следующее: мы договорились, что я отменяю свое время для другого человека, но его случайным образом забронировал третий человек. Как быть тогда?

”Скорее всего, стороны ведут детальную переписку о том, когда и какие действия будут предприниматься, чтобы технически обеспечить возможность получения более раннего времени. Несмотря на то, что объявление звучит, как ”продажа-обмен места/номера/регистрации”, это , по всем признакам, сделка по продаже конкретных действий в конкретное время. Важно понимать, что название объявления не определяет предмет договора и его суть, — важно именно содержание договоренности. Отдельный вопрос, получится ли покупателю реально получить предложенное время или нет, это тоже может быть предметом договора”, — прокомментировал юрист.

Как правило, обмен или покупка времени — это единоразовая история. Хотя наверняка есть и те люди, которые умудряются на этом зарабатывать — бронировать раннее время, и в нужный момент продавать его желающим.

Устанавливает ли законодательство какие-либо требования, если человек регулярно занимается подобной спекуляцией с целью заработать? ”Если физическое лицо занимается продажей чего-либо с целью получения регулярного дохода, то мы имеем дело с экономической деятельностью в понимании статьи 3 абз 1 ”Закона об Общей части Кодекса экономической деятельности”. В этом случае требуется регистрация ФИЕ либо юридического лица для ведения официальной коммерческой деятельности”, — пояснил Щербин.

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