250 евро за экзамен по вождению: в Facebook можно продать и обменять место в очереди — как это работает?
RusDelfi выяснил, каким способом люди могут заработать легкие деньги, а другие поскорее получить права.
RusDelfi выяснил, каким способом люди могут заработать легкие деньги, а другие поскорее получить права.
В самом начале коронакризиса, 16 марта, Департамент шоссейных дорог приостановил сдачу экзаменов по вождению. В мае желающие вновь смогли попытать удачу и получить водительское удостоверение. Итого почти 2 месяца перерыва. Известно, что зарегистрироваться в ARK на экзамен в ближайшее дни очень сложно. А трехмесячная пауза уплотнила график почти до предела.
Департамент принял несколько мер, чтобы разгрузить расписание у экзаменаторов.
1) Кто провалил 3-ю попытку, должен взять в автошколе минимум 2 часа практических занятий.
2) Сократили длительность езды на экзаменах по вождению на категории A, B, BE — с 45 минут до 35 минут (пока только для тех, кто пришел в первый раз).
Согласно статистике 2019 года, в целом по Эстонии с первого раза экзамен сдают 49.7% лиц. Из больших городов самый лучший показатель в Хаапсалу — 69.8%. В Таллинне один из самых худших — 38.3%. В Нарве — 46.1%, в Пярну — 57.2%. Самый результативный показатель — в столице Хийумаа, городе Кярдла — 82.8% (48 из 58 сдали экзамен).
Логично, когда человек не сдает экзамен с первого раза, то он пробует еще и еще. В этот период на экзамен записываются новые люди. Например, сейчас ближайшее время в Таллинне на экзамен категории B — 10 декабря, то есть через полтора месяца. В Нарве — 4 января, в Тарту — 13 января.
Чтобы ускорить процесс и побыстрее сдать на права, уже многие годы люди обмениваются номерками в различных группах в интернете. У кого-то есть время на экзамен, например, на 5 октября. Он или она понимает, что хочет еше взять уроки в автошколе и стать увереннее. А кто-то наоборот, хочет пройти экзамен как можно скорее. Они списываются и меняются датами.
Но самый интересный ход — продать свое время на экзамен другому. Цены могут быть разными — кто-то сам предлагает купить за 250 евро.
Скорее, это исключение из правил, обычно удобную дату продают дешевле. Но многие просто хотят обменяться бронью — бесплатно.
На практике это происходит так: у меня есть время на 5 октября. Кто-то хочет поскорее сдать экзамен, а я хочу либо лучше подготовиться, либо подзаработать. Мы находим друг друга. В конкретно оговоренные часы заходим в э-систему, где нужно бронировать время на экзамен. Я отменяю свою регистрацию. В эту же секунду мой знакомый заходит и бронирует только что освободившиеся время. А я бронирую его время. Все довольны.
”Если кто-то хочет поменять или продать свое время на экзамен, то у него всегда была эта возможность”, — ответил на запрос RusDelfi Тармо Ванамыйса, руководитель отдела экзаменов Департамента шоссейных дорог.
Работники департаменты знают о группах в Facebook, где все это происходит. ”Проворачивая сделку, нельзя быть уверенным, что удачно получится поменять время, всегда есть возможность оказаться обманутым. К тому же, в момент обмена в интернете, кто-то другой может занять нужное вам время”, — добавил Ванамыйса.
Когда человек продает время на экзамен, получается, он продает то, что ему, по сути, не принадлежит. Я могу продать пылесос. Он мне принадлежит, при покупке в магазине я заплатил за него налоги.
RusDelfi рассказал юристу Дмитрий Щербину о спекуцляциях будущих водителей автомобилей. ”Закон разрешает продавать и менять не только вещи, но и различные права (залоговые, интеллектуальные и т.д.) — ответил он.
- В случае продажи или обмена номера/регистрации мы имеем дело со сделкой, не требующей письменной и/или нотариальной формы. Вопрос заключается лишь в том, о каких условиях договорились стороны. Если по договору покупатель обязуется заплатить за конкретные действия продавца, например за снятие номера/регистрации в пользу покупателя или за сообщение точного времени отмены номера/регистрации, то в таком случае сделка может быть юридически действительной
Как отмечал выше сотрудник департамента, может случаться следующее: мы договорились, что я отменяю свое время для другого человека, но его случайным образом забронировал третий человек. Как быть тогда?
”Скорее всего, стороны ведут детальную переписку о том, когда и какие действия будут предприниматься, чтобы технически обеспечить возможность получения более раннего времени. Несмотря на то, что объявление звучит, как ”продажа-обмен места/номера/регистрации”, это , по всем признакам, сделка по продаже конкретных действий в конкретное время. Важно понимать, что название объявления не определяет предмет договора и его суть, — важно именно содержание договоренности. Отдельный вопрос, получится ли покупателю реально получить предложенное время или нет, это тоже может быть предметом договора”, — прокомментировал юрист.
Как правило, обмен или покупка времени — это единоразовая история. Хотя наверняка есть и те люди, которые умудряются на этом зарабатывать — бронировать раннее время, и в нужный момент продавать его желающим.
Устанавливает ли законодательство какие-либо требования, если человек регулярно занимается подобной спекуляцией с целью заработать? ”Если физическое лицо занимается продажей чего-либо с целью получения регулярного дохода, то мы имеем дело с экономической деятельностью в понимании статьи 3 абз 1 ”Закона об Общей части Кодекса экономической деятельности”. В этом случае требуется регистрация ФИЕ либо юридического лица для ведения официальной коммерческой деятельности”, — пояснил Щербин.
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