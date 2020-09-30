250 евро за экзамен по вождению: в Facebook можно продать и обменять место в очереди — как это работает?

В самом начале коронакризиса, 16 марта, Департамент шоссейных дорог приостановил сдачу экзаменов по вождению. В мае желающие вновь смогли попытать удачу и получить водительское удостоверение. Итого почти 2 месяца перерыва. Известно, что зарегистрироваться в ARK на экзамен в ближайшее дни очень сложно. А трехмесячная пауза уплотнила график почти до предела.

Департамент принял несколько мер, чтобы разгрузить расписание у экзаменаторов.

1) Кто провалил 3-ю попытку, должен взять в автошколе минимум 2 часа практических занятий.

2) Сократили длительность езды на экзаменах по вождению на категории A, B, BE — с 45 минут до 35 минут (пока только для тех, кто пришел в первый раз).

Согласно статистике 2019 года, в целом по Эстонии с первого раза экзамен сдают 49.7% лиц. Из больших городов самый лучший показатель в Хаапсалу — 69.8%. В Таллинне один из самых худших — 38.3%. В Нарве — 46.1%, в Пярну — 57.2%. Самый результативный показатель — в столице Хийумаа, городе Кярдла — 82.8% (48 из 58 сдали экзамен).

Логично, когда человек не сдает экзамен с первого раза, то он пробует еще и еще. В этот период на экзамен записываются новые люди. Например, сейчас ближайшее время в Таллинне на экзамен категории B — 10 декабря, то есть через полтора месяца. В Нарве — 4 января, в Тарту — 13 января.

Чтобы ускорить процесс и побыстрее сдать на права, уже многие годы люди обмениваются номерками в различных группах в интернете. У кого-то есть время на экзамен, например, на 5 октября. Он или она понимает, что хочет еше взять уроки в автошколе и стать увереннее. А кто-то наоборот, хочет пройти экзамен как можно скорее. Они списываются и меняются датами.

Но самый интересный ход — продать свое время на экзамен другому. Цены могут быть разными — кто-то сам предлагает купить за 250 евро.

"Куплю время на экзамен по вождению в Йыгева, очередь до конца года. Заплачу максимум 250 евро, зависит от времени, чем раньше, тем больше".

Скорее, это исключение из правил, обычно удобную дату продают дешевле. Но многие просто хотят обменяться бронью — бесплатно.

Часто временем хотят обменяться

На практике это происходит так: у меня есть время на 5 октября. Кто-то хочет поскорее сдать экзамен, а я хочу либо лучше подготовиться, либо подзаработать. Мы находим друг друга. В конкретно оговоренные часы заходим в э-систему, где нужно бронировать время на экзамен. Я отменяю свою регистрацию. В эту же секунду мой знакомый заходит и бронирует только что освободившиеся время. А я бронирую его время. Все довольны.