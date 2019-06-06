25 социал-демократов призывают поддержать Рийну Сиккут на выборах председателя партии

По оценке подписавшихся, партия нуждается в новизне вместе со смелостью и принципиальностью. Авторы обращения в преддверии съезда отметили, что каждый из делегатов должен задать себе вопрос: с каким председателем партия сможет наиболее убедительно вернуть избирателям веру в социал-демократов?

”За последний месяц во всех уездах прошли дебаты кандидатов на пост председателя партии. По итогам можно сказать, что в воскресенье мы будем выбирать между опытом и новизной. Оба эти качества являются хорошими и важными, но новизна сегодня важнее. Новизна вместе со смелостью и принципиальностью в отстаивании идей и планов социал-демократов — это лучшее, что мы можем захотеть для себя. И именно поэтому стоящий перед нами выбор не является сложным: лучшим кандидатом на пост председателя партии является Рийна Сиккут”, — подчеркивается в обращении.

”Рийна сочетает в себе свежесть, притягательный оптимизм и жизнерадостность. Это как раз то, в чем больше всего нуждается образ нашей партии. Рийна — опытный и сильный аналитик, и имеет дар убеждения в важных для социал-демократов темах. При этом выбор Рийны председателем партии не означает уступок в части опыта”, — считают подписавшие обращение социал-демократы.

В конце авторы письма подчеркивают, что в последние месяцы в партии чувствуется оживление. И чтобы оно набирало силу, необходимо вдохновение, источником которого может стать именно Рийна Сиккут.