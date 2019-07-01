25-летняя эстонка пыталась выманить у доверчивых людей в Facebook деньги, придумав себе несуществующий вид рака

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” опубликовал у себя на Facebook историю, наглядно иллюстрирующую, что к распространяемым в соцсетях просьбам о помощи следует относиться с повышенной бдительностью.
Так, 19 июня в Facebook был опубликован пост, в котором подруга просила помощи для 25-летней Маарьи, у которой якобы был обнаружен рак маточной артерии и брюшной аорты. Женщине якобы не хватало 800 евро на ”предварительное лечение перед химиотерапией”, и, будучи пенсионером по нетрудоспособности, она сама таким средствами не располагает. Был приложен номер ее личного банковского счета.
Пользователи стали распространять сообщение, а также обратились в фонд.
Сначала подруга Маарьи обрадовалась, что фонд обратил внимание ”на простого человека”, затем пообещала собрать необходимые документы и связаться с фондом. Тем временем один из онкологов сообщил фонду о своих сомнениях относительно диагноза и лечения. Он отметил, что таких видов рака не существует, как и не существует предварительного лечения. Чуть позже подруга сообщила фонду, что родственникам своими силами удалось собрать необходимые деньги и помощь больше не нужна.
К настоящему моменту пост с просьбой о помощи удален. Сколько человек успело перевести деньги, неизвестно.
”Если кто-то собирает в Facebook себе пожертвования, то отбросьте эмоции и постарайтесь понять, для чего именно нужны деньги. Если человек просить деньги на лечение рака, то обратитесь в фонд. Если лечение показано и обосновано, но Больничная касса его не поддерживает, то фонд сможет помочь. Всегда есть смысл проконсультироваться с фондом. Это касается как тех, кто нуждается в помощи, так и тех, кто замечает соответствующее сообщение в интернете”.
При этом фонд отмечает, что обращение к ним не является принудительным. Это всего лишь возможность, однако нежелание человека обращаться в фонд может указывать на то, что: - либо речь идет об альтернативном или экспериментальном лечении; - либо на самом деле лечение оплачивает Больничная касса; - либо это прямое мошенничество.
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