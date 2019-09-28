25 лет гибели парома "Эстония". Родственники жертв требуют нового расследования

Позже в официальном расследовании, проведенном по заказу Швеции, Эстонии и Финляндии, будет сказано, что скорость ветра составляла около 20 метров в секунду, а высота волн достигала четыре-пять метров, иногда доходило до девяти.

В час ночи Сийри и Интс были в своих каютах и пытались уснуть. Примерно в это время, согласно расследованию, у парома отвалился визор — надводная часть в носу парома, через нее заезжают автомобили. Визор сорвал находящуюся за ним рампу.

Для заезда автомобилей на паром визор поднимали, а рампу опускали. Когда визор отвалился, а рампа открылась, у судна на носу образовалась дыра. На полном ходу "Эстония" набирала воду, которая начала затапливать автомобильную палубу.

"Был очень сильный удар, который как бы потряс весь корабль. Не прошло и минуты — был следующий удар, еще сильнее первого. После второго удара раздался металлический скрип. Было чувство, что мы натолкнулись на какой-то огромный предмет", — вспоминает Интс Клявиньш.

Когда он вышел из каюты, по полу уже текла вода. Дальше нужно было лезть по скользкому коридору, потому что судно наклонилось носом вперед, а каюта Интса была как раз в передней части.

"Была только одна мысль — выбраться, — вспоминает Интс. — Корабль шатало, а держаться было не за что. Помню, я еще думал: что за конструкция — на корабле не за что держаться, гладкие стены и только дверные ручки".

"Я была как в стиральной машине"

Саме говорит, что члены экипажа знали, что делать в случае чрезвычайной ситуации — но эти теоретические занятия оказались очень далеки от того, что происходило в реальности.

Она помнит, что после толчка судно накренилось вбок примерно на 30 градусов, и ее буквально выкинуло из кровати. Посыпались все вещи, которые не были прикреплены к полу. Когда Сийри попыталась выйти, она не удержалась и упала прямо в открытую дверь каюты напротив.

"Потом надо было двигаться по коридору, перепрыгивая через открытые двери других кают, чтобы добраться до лестницы. Потом надо было допрыгнуть до лестницы — это примерно два метра, — вспоминает Сийри. — Потом — подтягиваться на руках, корабль еще сильнее наклонился, его шатало, крен уже был около 75 градусов".

Согласно отчетам дайверов из официального расследования, большинство тел было обнаружено именно в районе лестниц. Там же говорится, что двигаться по коридору, когда судно наклонено на 45 градусов, уже практически невозможно. Судно трясло на волнах, падала мебель, по палубам летали игральные автоматы, на полу были разбитые зеркала. Перила лестниц ломались, люди падали друг на друга, некоторые стояли в оцепенении. Людей погубили и всеобщая паника, и тот факт, что катастрофа произошла в час ночи, когда большинство пассажиров уже спали — и даже не смогли выбраться из кают.

Покинуть паром смогли только самые физически сильные, примерно 250 человек. На эвакуацию у них было всего 20 минут.

Спуститься на воду в шлюпках оказалось почти нереально: они не двигались с места, а надувные лодки были закрыты в капсулы. Позже в расследовании напишут, что традиционные спасательные шлюпки оказались совершенно бесполезными. С парома люди либо просто падали, либо были смыты волнами — как Сийри Саме.

"Я была как в стиральной машине, меня крутило, кинуло на железную лестницу, несколько раз перевернуло, я видела только пузыри и что-то белое, потом снова пузыри и снова что-то белое. В тот момент я получила травмы, у меня были сломаны два ребра, перерезаны мышцы, — вспоминает она. — Я падала глубже и глубже, подумала — жива я или мертва. Было тепло и светло — ты как бы все это принимаешь. И вдруг подумала: куда я собралась, у меня же сын".

Сийри начала грести, вода становилась светлее, и она оказалась на поверхности. Потом ее еще несколько раз накрывало волнами.

"Сказал: Иисус, если ты хочешь, помоги"

Судно уже лежало на боку, когда Интс Клявиньш и его компания нашли надувную лодку и залезли внутрь. В этот момент, как вспоминает он, паром перевернулся.

"Я не мог выбраться из лодки, потому что сверху были люди, мы все упали вниз, оказались в воде. Я так ушиб спину, что не мог даже дышать, но холодная вода дала какой-то тонус", — говорит Интс.

Для того чтобы выжить, людям с многочисленными травмами — сломанными костями и ушибами головы, часто без спасательных жилетов — надо было добраться в холодной воде на четырехметровых волнах до одного из 63 резиновых плотов, раскиданных с парома по поверхности. Из примерно 250 человек, сумевших выбраться с палуб, в плотах оказались только 160. Большинство из них ждало помощи около шести часов.

"Часа в четыре утра было так холодно, спина болела, казалось, что уже все, — рассказывает Интс. — Я видел, что люди начинали молиться. Сказал: Иисус, если ты хочешь, помоги. Или пускай это кончается. Летали вертолеты, но в волнах нас никто не видел".

"Я думал, он будет лежать вверх дном"