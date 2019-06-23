25 июня начинается трудовое лето Дружины школьников

Церемония, по традиции, начнется сбором дружинников на площади Вабадузе и торжественным шествием оттуда по улице Харью к Ратушной площади, где состоятся, помимо приветственных речей, принесение присяги дружинника и вручение свидетельств новым командирам отрядов.

Из Таллинна в путь отправятся 60 отрядов. Крупнейшим работодателем и в этом году стали районы столицы, которые используют дружинников на благоустройстве. Благоустройство - главное занятие, которое предлагают и 40 частных предпринимателей - на мызах, крупных и туристических хуторах. Примут участие дружинники и в проведении крупных мероприятий нынешнего лета.

Всего через трудовое лето пройдут более 4500 школьников. Завершится оно слетом в Рунавере 13-15 августа.