24 февраля возле музея Vabamu можно будет соорудить посвященные Эстонии снежные скульптуры

”В этот раз мы составили ко дню рождения республики необычную и соответствующую ситуации программу. Во имя здоровья и благополучия всех жителей мы проводим большинство мероприятий на открытом воздухе. Богатая снегом зима дает нам для этого разные возможности, поэтому мы приглашаем всех желающих, прежде всего семьи, соорудить связанные со зданиями и символами нашей родины снежные скульптуры. Было бы замечательно, если рядом с музеем появятся вылепленные из снега Длинные Германы, замки Тоомпеа или снеговики в национальных костюмах”, — сказала исполнительный директор Vabamu Кейу Тельве.

”В соответствии с установленными правительством правилами мы должны ограничить число участников, поэтому просим приобрести билеты на мероприятие в предварительной продаже. Кроме того, надо обратить внимание, что в праздничный день изменится и время работы музея, он будет открыт с 9 до 16 часов”, — подчеркнула Тельве.

Программа 24 февраля в Vabamu

· Время работы музея 9–16

С 12 до14 часов посетителей музея и мастеров снежной скульптуры будет развлекать гармошка КертаКрюсбана

· В кафе музея можно съесть бутерброд с килькой и выпить чаю.

· Открыта постоянная экспозиция ”У свободы нет границ”.

Сооружение посвященных Эстонии снежных скульптур с 11 до14 часов

Для этого необходимо предварительно зарегистрировать свою команду по адресу broneering@vabamu.ee. Для сооружения скульптур требуется взять с собой лопату для снега, ведро, краски или детали для украшения скульптуры. Необходимую для строительства воду обеспечит на месте Спасательный департамент.

Экскурсия по Старому городу Таллинна ”По пути свободы и восстановления” в 10 и 14 часов

Участие по купленным в предварительной продаже экскурсионным билетам, по которым можно попасть и в музей.

Об экскурсии: в этом году исполняется 30 лет со дня восстановления независимости Эстонии. В ходе экскурсии мы найдем в Старом городе Таллинна места, связанные с провозглашением и восстановлением независимости эстонцев, а также ее сохранением. Мы поговорим об институтах, которые принесли нам свободу и поддерживают ее, а также о роли событий в 1918 и 1991 году. Речь пойдет о провозглашении Эстонской Республики, событиях в парке Хирве, сооружении баррикад на Тоомпеа, боровшихся за свободу Эстонии политиках и обычных гражданах, об их ценностях и убеждениях.