24 февраля Elron доставит гостей президента на прием в Вильянди

Менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго пояснил, что запланированные на 24 февраля изменения в графике движения поездов коснутся только отдельных послеобеденных отправлений на маршрутах Таллинн-Рапла и Таллинн-Вильянди: "Ожидаются изменения в пределах лишь пары минут; измененное расписание движения пассажиры могут посмотреть на нашей домашней странице elron.ee, а также на информационных стендах, установленных на посадочных платформах”.

В специальном поезде, который выйдет на маршрут в День независимости Эстонии, гости смогут приобрести благотворительные билеты, сумма выручки за которые будет перечислена на поддержку пациентов Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра, чтобы помочь больным с поражениями спинного и головного мозга восстановить двигательные функции.