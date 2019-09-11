22 сентября в Таллинне состоится День без автомобиля: регистрируйтесь на бесплатные экскурсии

Пеший поход, вело-экспедиция и экскурсия по Эстонской академии художеств — часть программы Дня без автомобиля, который пройдет 22 сентября на Башенной площади в рамках месяца экологической мобильности. Помимо экскурсий пройдет и ярмарка повторного использования, соревнования скейтбордистов Balta Session, ориентирование на общественном транспорте, выступление ансамбля Curly Strings и многое другое. Дополнительная информация и программа доступны на странице.

Пеший поход в окрестностях Балтийского вокзала проведут на русском языке Геннадий Грамберг, а на эстонском — Яак Юске. Велопрогулку по району Каламая проведут на русском — Эрик Сарапуу, а на эстонском — Михкель Кару.

Впервые в рамках Дня без автомобиля можно будет познакомиться с новым зданием Художественной академии, получившим множество архитектурных премий и наград в области охраны старины.

Все мероприятия пройдут на эстонском и русском языках бесплатно. Число мест ограничено.

Регистрация на мероприятия на русском языке.