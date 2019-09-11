22 сентября в Таллинне состоится День без автомобиля: регистрируйтесь на бесплатные экскурсии(2)
Со вторника можно зарегистрироваться на экскурсии, которые пройдут 22 сентября по случаю Дня без автомобиля.
Со вторника можно зарегистрироваться на экскурсии, которые пройдут 22 сентября по случаю Дня без автомобиля.
Пеший поход, вело-экспедиция и экскурсия по Эстонской академии художеств — часть программы Дня без автомобиля, который пройдет 22 сентября на Башенной площади в рамках месяца экологической мобильности. Помимо экскурсий пройдет и ярмарка повторного использования, соревнования скейтбордистов Balta Session, ориентирование на общественном транспорте, выступление ансамбля Curly Strings и многое другое. Дополнительная информация и программа доступны на странице.
Пеший поход в окрестностях Балтийского вокзала проведут на русском языке Геннадий Грамберг, а на эстонском — Яак Юске. Велопрогулку по району Каламая проведут на русском — Эрик Сарапуу, а на эстонском — Михкель Кару.
Впервые в рамках Дня без автомобиля можно будет познакомиться с новым зданием Художественной академии, получившим множество архитектурных премий и наград в области охраны старины.
Все мероприятия пройдут на эстонском и русском языках бесплатно. Число мест ограничено.
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