11.09.2019, 14:30

22 сентября будет ограничено движение транспорта около Балтийского вокзала

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rus.delfi.ee
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Balti jaam.
Balti jaam. Foto: Taavi Sepp

В рамках центрального события Месячника экологичного движения — Дня без автомобиля — Таллинская городская управа разрешила ограничить 22 сентября движение транспорта в районе Балтийского вокзала, сообщает Раэпресс.

Для моторного транспорта будут закрыты улица Нунне — от Тоомпуйестеэ до улицы Суур-Клоостри, бульвар Пыхья — от улицы Сууртюки до улицы Кеск-Каламая и улица Копли — от улицы Вана-Каламая до улицы Коцебу.

Цель этого Дня, как и всего месячника, — побудить людей как можно меньше ездить на автомобиле, отдавая предпочтение пешей ходьбе, велосипеду и другим средствам передвижения, не создающим выхлопных газов.

Общеевропейский день без автомобиля отмечается с 2000 года, а с 2002 года проводится и Неделя щадящих природу способов передвижения.

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