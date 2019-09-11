22 сентября будет ограничено движение транспорта около Балтийского вокзала

Для моторного транспорта будут закрыты улица Нунне — от Тоомпуйестеэ до улицы Суур-Клоостри, бульвар Пыхья — от улицы Сууртюки до улицы Кеск-Каламая и улица Копли — от улицы Вана-Каламая до улицы Коцебу.

Цель этого Дня, как и всего месячника, — побудить людей как можно меньше ездить на автомобиле, отдавая предпочтение пешей ходьбе, велосипеду и другим средствам передвижения, не создающим выхлопных газов.

Общеевропейский день без автомобиля отмечается с 2000 года, а с 2002 года проводится и Неделя щадящих природу способов передвижения.