22 человека отравились рыбой эстонского производителя, пятеро скончались. Но бактерия попала в продукт не на заводе!

Но плакали и в пяти европейских странах, в семьях, в которых кто-то умер от листериоза — редкого опасного заразного заболевания. Как следует из рапорта Европейского агентства по пищевой безопасности, 22 случая заболевания листериозом в Европе связаны с потреблением форели и лосося горячего копчения от M.V.Wool.

Первый случай заражения, связанный с конкретной фирмой, был в Эстонии 1 июля 2014 года. Последняя же жертва скончалась в феврале этого года в Дании. Всего же случаев заражения, связанных с M.V.Wool, за пять лет было 22: 9 в Дании, 2 в Финляндии, 1 во франции, 4 в Швеции и 6 в Эстонии.

По мнению самого Ветевоола, причина трагедий — нарушение правил хранения. Также и данные рапорта свидетельствуют о том, что бактерии попали в рыбу в местах торговли, а не на производстве.

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