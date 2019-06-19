22 человека отравились рыбой эстонского производителя, пятеро скончались. Но бактерия попала в продукт не на заводе!(25)
Производитель рыбной продукции Мати Ветевоол (74) проделал гигантскую работу и выстроил семейную фирму. В двухэтажном здании еще в 1989 году он основал предприятие, клиенты у которого есть во многих странах Запада и Востока, а трудятся на производстве более 150 работников. Называется фирма Ветевоола M.V.Wool. Пару лет назад мужчина получил премию за дело жизни в сфере предпринимательства. Когда он произносил речь, плакала половина Эстонии.
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